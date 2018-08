Donald Trump arremete contra ex asesora por audios

El Presidente Donald Trump arremetió este lunes contra la ex concursante de The Apprentice y ex asesora de la Casa Blanca, Omarosa Manigault Newman, al hacer referencia a su inteligencia luego de que ella difundiera la grabación de una llamada con el republicano en la que el Mandatario parecía ignorar lo relacionado con su despido.

"La loca Omarosa, quien fue despedida 3 veces de The Apprentice, ahora fue despedida por última vez", señaló el Mandatario a través de Twitter.



"Ella nunca lo logró, nunca lo hará. Ella me suplicó por un trabajo, con lágrimas en sus ojos, y le dije OK. La gente en la Casa Blanca la odiaba. Ella era viciosa, pero no inteligente", agregó.



La respuesta del Presidente se produce después de que Manigault Newman difundiera otra grabación este lunes.



Transmitido en el programa Today de NBC, el audio es un supuesto extracto de una conversación telefónica entre el Mandatario y la ex asesora después de que ella fuera despedida de la Casa Blanca y en el cual pareciera que Trump se muestra sorprendido por no saber del despido de Omarosa.



El domingo, la ex colaboradora de la Casa Blanca comentó en el programa Meet the Press que grabó de manera secreta una serie de conversaciones en la Casa Blanca para su propia protección.



El programa transmitió partes de una grabación de su despido por parte del jefe de Gabinete, John Kelly, en la Sala de Crisis de la residencia presidencial.



Los críticos han denunciado las grabaciones como una violación grave de la ética y la seguridad.



El Presidente Trump reconoció este lunes que no debería entablar una guerra de palabras pública con un ex empleado, al afirmar que sabe que no es presidencial enfrentarse a un delincuente como Omarosa.



"Esta es una forma de comunicación moderna y sé que las Fake News trabajarán horas extras para que incluso la loca Omarosa parezca lo más legítima posible. ¡Lo siento!", agregó el republicano.



Si bien la última grabación parece mostrar que el Mandatario no sabía del despido, Manigault Newman señaló hoy que el Presidente pudo haber ordenado a Kelly que lo hiciera, aunque ella no ofreció ninguna evidencia.



Posteriormente, Manigault Newman, cuyo libro salió a la venta esta semana, sugirió que había más por venir.



"Hay muchas cosas muy corruptas que están sucediendo en la Casa Blanca y voy a dar a conocer mucho sobre ellas'', señaló la ex colaboradora.



En respuesta, el abogado del Presidente, Rudolph Giuliani, afirmó este lunes en el programa Fox and Friends que Manigault Newman podría haber violado la ley al grabar conversaciones privadas en la Casa Blanca.



"Ciertamente está violando las regulaciones de seguridad nacional, que creo que tienen fuerza de ley", señaló el defensor de Trump.