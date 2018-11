Donald Trump arremete contra Macron

Washington DC, Estados Unidos.

El Presidente estadounidense, Donald Trump, dirigió nuevamente este martes sus críticas a su homólogo francés, Emmanuel Macron, al asegurar que tiene bajos niveles de popularidad a la vez que subrayó que fue Estados Unidos el que rescató a Francia durante la Segunda Guerra Mundial.



"Emmanuel Macron sugiere construir su propio Ejército para proteger Europa frente a Estados Unidos, China y Rusia. Pero fue Alemania en la Primera y Segunda Guerra Mundial -¿Cómo le fue a Francia? Estaban empezando a aprender alemán en París antes de que llegase Estados Unidos. Pagando por la OTAN o no", ironizó el Mandatario en su cuenta de Twitter.



Desde su llegada a la Casa Blanca, el republicano ha exigido a los socios de la OTAN que aumenten su presupuesto militar, ya que considera que es excesivo e injusto el gasto con el que carga el Gobierno estadounidense para proteger a sus aliados.



El Mandatario estadounidense afirmó que el problema es que Macron sufre de un muy bajo nivel de popularidad en Francia, con 26 por ciento, y un desempleo de casi el 10 por ciento.



"Por cierto, no hay un país más nacionalista que Francia, gente muy orgullosa y ¡hacen bien! ¡Hagamos a Francia Grande de Nuevo!, agregó Trump, imitando su lema de campaña electoral.



En París, durante los actos de conmemoración del fin de la Primera Guerra Mundial el fin de semana, el Presidente francés sostuvo que el patriotismo es justo lo contrario del nacionalismo, al agregar que el nacionalismo lo traiciona.



Las palabras de Donald Trump se producen apenas un día después de regresar de Francia, a donde viajó para dicha celebración.



Su llegada arrancó con polémica, ya que luego de aterrizar el viernes en París, escribió un mensaje en Twitter en el que consideraba muy insultante que Macron propusiese un Ejército europeo para protegerse a sí misma de Estados Unidos, China y Rusia.



Durante el fin de semana, ambos líderes sostuvieron un encuentro bilateral en el que buscaron bajar la tensión.



"Creo que tuvimos una discusión muy clara. Él (Trump) está en favor compartir mejor las cargas dentro de la OTAN. Estoy de acuerdo con eso. Y creo que para compartir mejor las cargas, todos nosotros necesitamos más a Europa", subrayó el Mandatario francés posteriormente, en una entrevista en la cadena estadounidense CNN.



No obstante, el líder galo eludió calificar el mensaje de su homólogo estadounidense del viernes como un error y señaló que prefiere llevar a cabo sus labores diplomáticas a través de discusiones directas, y no mediante tuits, el medio de comunicación favorito del republicano.