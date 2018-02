Donald Trump apoya mejorar control de armas

"El Presidente habló con el senador Cornyn el viernes sobre el proyecto de ley bipartidista que él y el senador Murphy presentaron para mejorar la legislación federal de verificación de antecedentes penales", señaló este lunes la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, en un comunicado.

"Si bien las discusiones están en curso y las revisiones se están considerando, el Presidente apoya los esfuerzos para mejorar el sistema federal de verificación de antecedentes", añadió.



La declaración cuidadosamente redactada se origina días después de que un tiroteo en una escuela preparatoria de Parkland, Florida, dejara 17 personas muertas, una tragedia que ha revivido el debate sobre regulación del control de armas.



Recientemente, el FBI reveló que no dio seguimiento a una advertencia detallada sobre el presunto agresor de 19 años, además de que la Policía señaló que habían recibido más de 20 llamadas relacionadas con el joven en los últimos años, de acuerdo con la agencia Associated Press.



Sin embargo, la declaración de la Casa Blanca no respalda auténticamente la propuesta presentada en noviembre de 2017 por Cornyn y el senador demócrata Chris Murphy, cuyo objetivo es mejorar la información de las autoridades federales y estatales sobre el Sistema Nacional de Verificación de Antecedentes Penales Instantáneos (NICS, por sus siglas en inglés), el cual se utiliza para verificar el historial criminal de los compradores de armas.



La medida, presentada luego del tiroteo masivo en Las Vegas en octubre pasado, considerado como el más mortífero en la historia de Estados Unidos, no ha logrado avanzar en el Congreso.



El Mandatario estadounidense, quien hizo campaña para flexibilizar las leyes de armas durante su candidatura presidencial de 2016, se ha rehusado a apoyar nuevas limitaciones en la posesión de armas durante su Administración.