Donald Trump amenaza a Honduras por nueva caravana de migrantes

Washington DC, Estados Unidos.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó hoy al Gobierno de Honduras con no dar más dinero ni ayuda al país centroamericano en caso de que no tome acciones para frenar la caravana migrante que busca llegar a la frontera sur.

"¡Estados Unidos ha informado firmemente al Presidente de Honduras que si la gran caravana de personas que se dirige a los Estados Unidos no se detiene y se regresa a Honduras, no se dará más dinero ni ayuda a Honduras, con efecto inmediato!", escribió el Mandatario en Twitter.



Cerca de mil migrantes hondureños iniciaron el pasado sábado una caravana con el objetivo de llegar a Estados Unidos y ayer arribaron a Guatemala, esperando continuar su ruta entre el peligro que conlleva su odisea, mientras en su país el tema de nuevo vuelve a ser politizado por algunos sectores.



En la caravana, que pernoctó en Esquipulas, ciudad que en su principal iglesia guarda al Cristo Negro, símbolo de la fe guatemalteca y centroamericana, van muchos niños y mujeres, incluso algunos adultos con impedimentos físicos.



El grupo salió el sábado desde San Pedro Sula, en el norte de Honduras, país donde la inseguridad y la falta de empleos ha obligado a miles a irse desde hace varias décadas.



Algunos viajan para reencontrarse con familiares que partieron antes, arriesgando su vida con traficantes de personas conocidos como coyotes, a los que pagan entre 4 mil y 6 mil dólares, o más, según testimonios de ellos mismos.



En esa travesía, son muchos los que han fallecido en territorio de México por caída del tren "La bestia" o al ser asesinados por bandas criminales, entre otros hechos.



También son muchos los fallecidos en Estados Unidos y más de 50 mil los que son deportados cada año desde ese país y México, lo que no hace desistir a miles que anualmente se juegan la vida en su afán de llegar a territorio estadounidense.