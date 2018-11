Donald Trump afirma responder sobre trama rusa

Washington DC, Estados Unidos.

Trump dijo a los reporteros en la Oficina Oval que respondió esta semana muy fácilmente a las preguntas sobre la investigación de la interferencia electoral de 2016 y los posibles vínculos entre Rusia y su campaña.



"Siempre hay que tener cuidado al responder preguntas con personas que probablemente tienen malas intenciones", dijo Trump al renovar sus críticas de la indagatoria. "Pero no, respondí las preguntas muy rutinariamente".



El Presidente no dijo cuándo entregaría las respuestas a Mueller. El Fiscal señaló que estaba dispuesto a aceptar respuestas escritas sobre asuntos de colusión, pero el abogado de Trump, Rudy Giuliani, ha dicho repetidamente que el Presidente no respondería las preguntas de Mueller sobre la posible obstrucción de la justicia.

Trump se había reunido con abogados en la Casa Blanca esta semana, pero dejó en claro: "Mis abogados no escriben respuestas, yo escribo respuestas".



El Presidente insistió en su inocencia, mientras lanzó una nueva ronda de ataques a la investigación, en la que dijo que se perdían millones de dólares.



"Nunca debería haber existido la investigación de Mueller", afirmó.



Si bien el Fiscal especial se quedó en silencio público en el período previo a las elecciones de mitad de la semana pasada, su investigación volvió repentinamente al foco público.



Medios han reportado que Mueller podría estar preparando más acusaciones contra dos aliados de Trump, Roger Stone y Jerome Corsi.