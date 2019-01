Donald Trump afirma que con muro el crimen caerá

Cd. de México.

El Presidente estadounidense, Donald Trump, estrenó en Twitter un eslogan para exigir la construcción del muro que, aseguró, lo acompañará durante su campaña de reelección hasta 2020.

"¡CONSTRUYAN UN MURO Y EL CRIMEN CAERÁ!", ese es el nuevo eslogan del partido republicano por los siguientes dos años hasta que el muro esté terminado (ya está en construcción). ¡Úsenlo!", escribió el Mandatario.



Aunque el Mandatario aseguró que el muro ya está en construcción, en toda su Presidencia el Congreso no le ha dado fondos para éste, y en su lugar las autoridades fronterizas han continuado con proyectos de vallado previos.



Su mensaje llega en medio del día número 33 del cierre parcial del Gobierno estadounidense, que comenzó por su exigencia de 5.7 millones de dólares para el muro y la negativa del Congreso a aprobarlos.



Por el "apagón" se ha detenido la paga de 800 mil empleados federales, aunque la mitad de ellos -personal en aeropuertos, agentes fronterizos, entre otros- deben presentarse a trabajar.

BUILD A WALL & CRIME WILL FALL! This is the new theme, for two years until the Wall is finished (under construction now), of the Republican Party. Use it and pray!