Donald Trump advierte por 'votación ilegal'

Washington DC, Estados Unidos.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que las autoridades estarán vigilando cualquier votación ilegal en las elecciones del martes en medio de críticas de que los republicanos usan los temores de fraude para reprimir la participación entre grupos minoritarios de tendencia demócrata.

"Las fuerzas de seguridad han sido enérgicamente instruidas a que vigilen de cerca cualquier votación ilegal que pueda tener lugar en las elecciones del martes (o votación anticipada)", indicó el Mandatario la mañana de este lunes en Twitter.



"Cualquier persona que sea sorprendida estará sujeta a las máximas sanciones penales permitidas por la ley. ¡Gracias!", subrayó.



Las denuncias de fraude electoral y supresión de la participación de minorías han surgido en la contienda a Gobernador por Georgia entre la nominada demócrata, Stacey Abrams, y su oponente republicano, Brian Kemp, quien como secretario de estado es responsable de supervisar las elecciones.



Abrams ha trabajado para inscribir a personas no blancas, mujeres solteras y votantes menores de 30 años.



En tanto, Kemp ha estado trabajando para seleccionar las listas de votantes del estado, lo que dice que evita el fraude electoral, con el bloqueo previo de un juez de su último esfuerzo por rechazar las boletas debido a firma que no coincidían con exactitud.



En 2016, el fraude electoral se convirtió en una de las prioridades del recién electo Presidente cuando afirmó, sin pruebas, que millones de votos ilegales le dieron a la demócrata Hillary Clinton la ventaja en el recuento de votos populares.



El Brennan Center for Justice, de tendencia liberal, en Nueva York, considera que el fraude electoral es extraordinariamente raro en Estados Unidos.



La conservadora Heritage Foundation, la cual mantiene una base de datos de casos de fraude electoral con la intención de demostrar los peligros, enumera mil 165 casos y mil 11 condenas penales durante aproximadamente 40 años, de los cuales involucran mucho más de mil 165 boletas electorales y dice que su lista no pretende ser exhaustiva.



El espectro de migrantes indocumentados y personas fallecidas que votan ha impulsado a los legisladores a endurecer los requisitos de votación en muchos estados.



En los últimos dos años, Arkansas y Dakota del Norte aprobaron proyectos de ley de identificación de votantes, mientras que Georgia, Iowa, Indiana, New Hampshire y Carolina del Norte promulgaron nuevas restricciones, según el Brennan Center.