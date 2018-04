Donald Trump acusa señalamientos falsos a médico

Washington DC, Estados Unidos.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró este sábado "falsas" las acusaciones que obligaron el jueves a su médico Ronny Jackson a retirar su candidatura para dirigir el Departamento de Asuntos de Veteranos, puesto para el que necesitaba la aprobación del Senado.

Trump, además, arremetió contra el senador Jon Tester, el demócrata de mayor rango en el Comité de Asuntos de Veteranos del Senado, que lideró la publicación esta semana de un informe en el que se desvelaba que Jackson recetó medicamentos sin control, bebió en el trabajo y generó un entorno laboral hostil.

"Las acusaciones hechas por Jon Tester contra el almirante, doctor Ron Jackson está demostrado que son falsas. El Servicio Secreto no puede confirmar (de hecho niega) los falsos cargos demócratas que han devastado por completo a la maravillosa familia Jackson", afirmó Trump en su cuenta de Twitter.



Asimismo, el Mandatario dijo que "Tester debería renunciar" y consideró que difícilmente será reelegido en los comicios legislativos de noviembre para seguir representando en el Senado a Montana, un Estado que Trump ganó en las elecciones de 2016 y en donde viven gran cantidad de veteranos de guerra.



Trump eligió en marzo para el Departamento de Veteranos al doctor y almirante Jackson, que ejerció como médico de la Casa Blanca para los tres últimos Presidentes estadounidenses.



Hasta su nombramiento, Jackson era conocido por la extravagante rueda de prensa que ofreció el pasado enero para hablar del examen médico al que se había sometido Trump y en la que consideró que el Presidente tenía "unos genes increíblemente buenos", unas afirmaciones hiperbólicas que generaron burlas en la prensa.



Desde su nombramiento, Jackson comenzó a ser vigilado por el Senado, que indagó en su pasado para ver si estaba preparado para dirigir el Departamento de Veteranos, el segundo más grande del Gobierno después del Pentágono y que cuenta con una extensa red de hospitales en todo Estados Unidos.



Fue entonces cuando la oposición demócrata, con Tester a la cabeza, publicó un informe con acusaciones sobre Jackson, formuladas a través de 23 personas que trabajan o trabajaron junto al médico.



Ese informe afirma que Jackson era conocido en la Casa Blanca como el "hombre de los caramelos" porque "proporcionaba los medicamentos que quisieran" a los empleados sin rellenar recetas.



En los últimos días, la cadena CNN y el diario The New York Times también han informado de un incidente que tuvo lugar en 2015.



Entonces, en un viaje al extranjero, Jackson se emborrachó y aporreó la puerta de la habitación de hotel de una empleada estadounidense, haciendo tanto ruido que el Servicio Secreto le advirtió que parara para no despertar al entonces Presidente, Barack Obama.