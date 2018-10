Donald Trump acusa invasión y amenaza con Ejército

Washington DC, Estados Unidos.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió hoy con los señalamientos de que dentro de la caravana migrante que se dirige hacia territorio estadounidense hay miembros de pandillas y gente muy mala, por lo que pidió que regresen y advirtió que ante una invasión, el Ejército los estará esperando.

"Muchos miembros de pandillas y algunas personas muy malas están mezclados en la Caravana que se dirige a nuestra frontera sur. Regresen, no serán admitidos en Estados Unidos a menos que pase por el proceso legal. ¡Esta es una invasión a nuestro país y nuestros militares los están esperando!", escribió el republicano en Twitter.



Previamente, el Mandatario ha acusado la inclusión de pandilleros e integrantes de la Mara Salvatrucha, así como gente de Medio Oriente, señalamientos que no han sido comprobados oficialmente.



La caravana migrante proveniente de Centroamérica continúa hoy su avance por territorio mexicano rumbo a la frontera con Estados Unidos, donde la mayoría busca ser considerada como refugiados.



Enviaría EU a miles de soldados a frontera



La cifra total de soldados estadounidenses enviados a la frontera con México podría subir a miles, pero todavía no hay una total seguro, dijo un funcionario hoy, una estimación mucho más alta que la inicial de entre 800 y mil efectivos.



El Pentágono no quiso referirse al número de tropas, argumentando que sigue planificando una misión que busca respaldar la batalla del Presidente Donald Trump contra el ingreso de migrantes a Estados Unidos.



El Secretario de Defensa de los Estados Unidos, Jim Mattis, había autorizado la semana pasada el uso de tropas y otros recursos militares en la frontera de los Estados Unidos y México.



Los funcionarios dijeron entonces que la autorización de Mattis no mencionaba un número concreto de tropas, algo que se determinaría después.



Las autoridades estadounidenses dijeron la semana pasada que el número podría ser de al menos 800 soldados en servicio activo y comenzar a desplegarse el martes.