Donald Trump acusa a Rosenstein de conspiración

Washington DC, Estados Unidos.

El Presidente de EU, Donald Trump, acusó este lunes al "número dos" del Departamento de Justicia, Rod Rosenstein, de planear "un acto muy ilegal" en su contra, después de que el ex director interino del FBI, Andrew McCabe, asegurara que en 2017 hubo supuestos proyectos para apartar al Mandatario del poder.



Trump reaccionó a una entrevista con McCabe que emitió el domingo la cadena CBS News, en la que el ex funcionario aseguró que en el Departamento de Justicia hubo conversaciones sobre la posibilidad de grabar en secreto al Presidente estadounidense o iniciar un proceso para destituirle.



"Wow, cuántas mentiras del ex director interino del FBI, ahora caído en desgracia, Andrew McCabe", escribió Trump en su cuenta de Twitter.



"Fue despedido por mentir, y ahora su historia se vuelve aún más demente. Parece que él y Rod Rosenstein, quien fue contratado por Jeff Sessions (otra maravilla de hombre), estaban planeando un acto muy ilegal, y les atraparon", añadió.



Trump despidió el pasado noviembre a Sessions, hasta entonces Fiscal General de EU, y el Departamento de Justicia expulsó a McCabe en marzo de 2018, pero Rosenstein continúa en su cargo.



El tuit de Trump supone un nuevo ataque al "número dos" del Departamento de Justicia, en un momento de crecientes rumores sobre la posibilidad de que renuncie o sea reemplazado pronto por otro funcionario, tras la confirmación la semana pasada del nuevo Fiscal General de EU, William Barr.

Rosenstein fue el encargado de supervisar la investigación independiente sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016 desde el despido en mayo de 2017 del director del FBI James Comey y hasta el de Sessions en noviembre pasado.



El Mandatario opinó además que McCabe y Rosenstein tienen mucho que explicarle a las millones de personas que votaron por él e insinuó que intentaron favorecer a la oposición demócrata con sus acciones "traidoras".



En su entrevista, McCabe confirmó que Rosenstein ofreció llevar una grabadora oculta a sus encuentros con Trump poco después de que el Mandatario despidiera a Comey, con el fin de "recolectar pruebas" sobre el motivo de la expulsión del director del FBI.



Además, según McCabe, Rosenstein también propuso reunir a una mayoría del gabinete para activar la vigesimoquinta enmienda de la Constitución estadounidense y apartar a Trump del poder por "incapacidad", pero ninguna de esas dos ideas llegaron a implementarse.



El Departamento de Justicia aseguró en un comunicado la semana pasada que Rosenstein "nunca autorizó ninguna grabación".