Donald Trump aclara polémica por vídeos antimusulmanes

Durante una entrevista con la cadena ITV que será emitida este domingo, pero algunos de cuyos extractos fueron divulgados hoy, Trump admitió que no conocía a esta organización cuando colgó en su cuenta de Twitter videos de Britain First (GB primero).



"Si me está diciendo que esta es gente horrible, racista, yo ciertamente me disculparía si quieres que lo haga", dijo el Mandatario estadounidense al periodista Piers Morgan.



Trump admitió que compartió los videos antiislamistas de Britain First por su oposición al terrorismo radical islámico y recalcó no conocer a los seguidores de esta organización de ultraderecha.



"Tal vez fue una gran historia en Gran Bretaña (...) pero en Estados Unidos no fue gran historia", añadió el Jefe de Estado.



Britain First es una formación minoritaria, con apenas mil afiliados, que nació en 2011 de las cenizas del extinto Partido Nacional Británico (BNP, en inglés), también de extrema derecha.

La formación, que se describe a sí misma como "un partido político patriótico y un movimiento callejero", ha organizado protestas por la construcción de mezquitas en GB y quiere que se prohíba la carne halal, permitida para los musulmanes.



Este partido recibió atención por parte de los medios en junio de 2016, cuando el extremista Thomas Mair asesinó en plena calle a la diputada laborista Jo Cox al grito de "Britain First".



Tras esta polémica, Trump comunicó su decisión de no viajar a GB este febrero para una visita de trabajo, cuando tenía previsto inaugurar la nueva Embajada de EU en Londres.



No obstante, tras reunirse ayer en el Foro Económico Mundial de Davos con la Primera Ministra británica, Theresa May, Trump insistió en que las relaciones entre los dos países están bien.



"Tenemos una muy buena relación, si bien mucha gente piensa que no", dijo el Presidente a la misma cadena.



"Yo la apoyo (a May), apoyo mucho lo que ella hace y mucho de lo que dice y los respaldo (a los británicos) mucho militarmente. Vamos a ir en su defensa si pasara cualquier cosa, que espero que nunca pase. Yo apoyo mucho a Gran Bretaña, agregó.