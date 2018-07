Donald Trump acepta injerencia de Rusia en EU

Trump justificó que quiso decir lo contrario en Helsinki al afirmar que no veía por qué Rusia habría interferido en las elecciones estadounidenses de 2016.



Durante su conferencia ayer dijo "no veo razón de por qué sería Rusia". Lo que quiso decir, según dijo a los reporteros de la Casa Blanca, fue: "no veo razón de por qué no sería Rusia".



También dijo que acepta la conclusión de la comunidad de inteligencia estadounidense de que Rusia interfirió en las elecciones, pero negó que su campaña haya estado coludida en el esfuerzo.



"Tengo el mayor de los respetos a las agencias de inteligencia", dijo.



Trump regresó ayer a Estados Unidos tras críticas casi universales por su actuación al lado del Presidente ruso, Vladimir Putin, en Helsinki.



En Helsinki, Trump no pronunció ninguna condena a la interferencia de Rusia y se negó a decir que cree en las agencias de inteligencia estadounidenses por la negativa de Rusia a inmiscuirse.