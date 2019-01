Donald Trump abandona encuentro con líderes demócratas en el Congreso

Washington.

El presidente estadunidense Donald Trump abandonó hoy de manera abrupta un encuentro con los dirigentes demócratas en el Congreso, luego que estos volvieran a rechazar su demanda de cinco mil 700 millones de dólares para construir un muro en la frontera sur de Estados Unidos.

En un mensaje en la red social Twitter, Trump calificó como "una pérdida de tiempo" el encuentro que sostuvo este miércoles con los dirigentes de la bancada demócrata Nancy Pelosi (Cámara de Representantes), y Charles Schumer (Senado).

"Pregunté qué sucederá en 30 días si abro las cosas (los servicios del gobierno) rápidamente. ¿Van a aprobar la Seguridad Fronteriza, incluido un muro o una barrera de acero?, indicó Trump.

El mandatario estadunidense señaló que tras la respuesta negativa de Pelosi, "¡Dije adiós, nada más funciona!".

Por su parte, el senador demócrata Charles Schumer se limitó a señalar "bueno, desafortunadamente el presidente se levantó y se fue".

La reunión fue convocada como parte de las negociaciones para poner fin al cierre parcial del gobierno, que se mantiene desde el 23 de diciembre pasado.

Horas antes, Trump se reunió con los senadores republicanos y aseveró que su partido está "totalmente unido" para mantener al gobierno parcialmente cerrado hasta que se alcance un acuerdo sobre un muro fronterizo.

Incluso reiteró su advertencia de que se reservaba la opción de declarar una emergencia nacional para construir el muro sin la aprobación del Congreso.

Just left a meeting with Chuck and Nancy, a total waste of time. I asked what is going to happen in 30 days if I quickly open things up, are you going to approve Border Security which includes a Wall or Steel Barrier? Nancy said, NO. I said bye-bye, nothing else works!