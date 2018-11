Donald Trump a periodista de CNN: "Eres una persona grosera y terrible"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el reportero de la CNN Jim Acosta han vuelto a protagonizar un rifirrafe este miércoles en la Casa Blanca. Durante la extensa rueda de prensa que ofreció el mandatario para evaluar los resultados de las elecciones legislativas se vivieron numerosos momentos de tensión. Sin duda, el mayor encontronazo ocurrió cuando Acosta le preguntó repetidamente al republicano sobre si no consideraba que estaba "demonizando" a los inmigrantes al referirse a la caravana de centroamericanos que se dirige a Estados Unidos en busca de asilo como criminales. "Eres una persona grosera y terrible. No deberías estar trabajando para la CNN", respondió en seco Trump y le quitó el turno de palabra.

La discusión duró un par de minutos, ya que el reportero ha insistido sobre el trato de los migrantes, recordando al magnate que hizo campaña usando imágenes de estos escalando muros. Uno de esos avisos fue censurado por la propia CNN, NBC e incluso el medio amigo de Trump, Fox News, por considerarlo racista. "[Las imágenes] son verdad", ha espetado el republicano. "¿O acaso cree que eran actores? No han venido de Hollywood", ha ironizado. Acosta ha contraatacado enfatizando que "están a cientos de kilómetros de distancia" de la frontera estadounidense. "Esto no es una invasión", le dijo al presidente. "Francamente, deberías dejarme gobernar el país. Tú diriges CNN y, si lo hicieras bien, tu audiencia sería mucho mayor", ha contestado Trump visiblemente molesto.

Cuando el periodista intentó cambiar de tema y preguntarle sobre la investigación que se está llevando a cabo para determinar el papel de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016, el republicano le ordenó que le pasara el micrófono al personal de la Casa Blanca y que "se sentara". Al ver que Acosta no se rendía, el mandatario volvió a contraatacar acusando al periodista de tratar de manera "horrible" a la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders: "No deberías tratar a la gente de esa manera".

Los encontronazos entre el presidente y el periodista de la CNN tienen larga data. La primera rueda de prensa que ofreció Trump como presidente electo de Estados Unidos marcó el precedente de la complicada relación que han mantenido en estos dos años de mandato. El entonces nuevo inquilino de la Casa Blanca regañó al reportero y le soltó una frase que se convirtió en un emblema trumpiano: "Ustedes son fake news (noticias falsas)". Esta idea ha penetrado entre los seguidores del neoyorquino, quienes durante los recientes mítines de campaña abuchearon e insultaron en varias ocasiones a Acosta y a otros reporteros de la cadena más vilipendiada por el republicano.

Pero CNN no es el único caso. Trump se ha caracterizado por mantener una relación convulsa con los medios de comunicación, a quienes ha denominado "el enemigo del pueblo", por considerar que no publican la verdad. Los ataques del presidente a la prensa han sido reiterados y ha llegado a decir que los periodistas "ponen en riesgo la vida de muchos" cuando revelan las deliberaciones internas de la Administración. La relación del republicano con la verdad es delicada, considerando que dice un promedio de 16 falsedades o medias verdades cada día, según el conteo de The Washington Post.