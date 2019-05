Donadores: clave para tener sangre accesible

"Aquí tomamos muestras de sangre, para ver si no están anémicos, si no cuentan con alguna infección". Alfonso Moncayo, químico del laboratorio de la Cruz Roja.

La sangre que más se solicita en la ciudad de Reynosa, es la ´´O positivo´´, que es la universal, ya que el 70 por ciento de la población la tiene, pero la más difícil de encontrar es la ´negativo´´.

El adquirir sangre es costoso, pero si se lleva a más donadores, sale más económico, sobre todo por lo insumos y exámenes que se tienen que practicar.

Alfonso Moncayo Marcos, químico encargado del laboratorio de la Cruz Roja, comentó que han tenido más aceptación al acudir a donar y eso ayuda en cuanto al costo, ya que los estudios y el material para procesar una unidad de sangre, es caro.

PAGAR MENOS

El costo es de alrededor de 3 mil pesos: que incluye el material como bolsas que cuestan hasta 800 pesos, ya que son cuádruples, y con donadores el costo disminuye hasta mil 200 pesos con dos donadores y con cuatro donadores es exento de pagar.

Se tienen bolsas que dan hasta 42 días de caducidad, aunque algunas tienen 35 días de vigencia, dependiendo del material, ya que el tiempo para dar unidad de alto es tardado y lleva tiempo.

"Les pedimos que traigan más donadores y esto los beneficia, hemos tratado de ayudar para que el costo disminuya y sea más accesible y ha sido bien visto y traen más donadores lo cual nos sirve a nosotros para tener un stock mayor y ayudar en un momento de urgencia", dijo.

Se piden entre cuatro a cinco unidades por persona, pero si son programadas tienen oportunidad de llevar donadores.

Las pruebas se realizan como tamiz para los donadores para ver si son aptas y los resultados se entregan en 24 horas: biometría hepática, grupo y RH, HIV, HCV, HBsAg, VDRL, Chagas y brucellla.

"Si la sangre sale dudosa, porque las hemos tenido, esta unidad no se da, se manda analizar a otro lugar para corroborar este resultado y hasta que no obtengamos resultados sabemos si la unidad la podemos disponer o si no se desecha", recalcó.

EMPRESAS APOYAN

Se tiene contacto con empresas maquiladoras y empresas que brindan apoyo para que en el momento que se requieran donadores para dar mayor servicio a la población.

"Aquí se le toman muestras de sangre, para ver si no están anémicos, si no cuentan con alguna infección, que no hayan tomado alcohol, y toda la serie de estudios para ver si la sangre es apta", expresó.

Los requisitos: Tener entre 18 y 65 años, tener buena salud, identificación, sin tos, gripa, dolor de cabeza y que no hayan padecido epilepsia, sífilis, paludismo, cáncer y enfermedades severas del corazón, además de VIH-SIDA o hepatitis.

De igual forma no haber ingerido bebidas alcohólicas, las últimas 48 horas, no medicamentos en las últimas 72 horas, no estar menstruando, lactando o embarazada, no haber tenido relaciones sexuales riesgosas con una o varias personas ni con el mismo sexo, adicto a las drogas, alérgico a los medicamentos, con tatuajes o perforaciones, así como sin cirugías en los últimos seis meses.





LOS REQUISITOS. Que estén bien de salud y que la sangre sea apta para donación.