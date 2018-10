Dona su sueldo para becas, edil

Madero, Tam.- El alcalde de Ciudad Madero, Adrián Oseguera Kernion, aseguró que no buscará venganzas en contra de la anterior administración, a pesar de que le dejaron las arcas desvalijadas: "no vamos a ver para atrás... Yo voy a ver cómo le hago".

Asimismo refirió que renunciará a su salario para donarlo a 100 estudiantes de buen nivel académico y con necesidades; "primero que nada, no vivo de la política, tengo mis negocios personales; he visto tanta pobreza y necesidad, que se me caería la cara de vergüenza de cobrarle a los maderenses. Voy a donar mi salario a 100 jóvenes con becas".

Además hizo hincapié en que cada seis meses se efectuará una evaluación del personal y de los funcionarios de primer y segundo nivel, incluyendo su trabajo; "estamos entrando, pero la idea es que cada seis meses se realice la evaluación de los funcionarios, en la que yo también estaré. La gente es la que determinará y si el alcalde no cumple, también se va".

Entrevistado después de la entrega de nombramientos a algunos funcionarios de primer nivel, el edil dijo que ahora está enfocado a conseguir todos los recursos que sean necesarios para resolver los problemas que le dejaron, además de llevar a cabo una administración austera; se acabaron los vales de gasolina, viajes y horas extras.

Dejó en claro que la ciudadanía quiere resultados palpables de la actual administración, por ello, el compromiso es trabajar, contando con un equipo incluyente formado por hombres, mujeres y jóvenes.

Asimismo, el presidente municipal destacó que se acabaron los autopréstamos, además de las horas extras, salvo servicios públicos.

Oseguera mencionó que se acabaron los vales de gasolina, viajes, celulares, pues cada quien tendrá que hacerlo; "vamos a pagar bien a los funcionarios y a los empleados para que hagan bien su trabajo".