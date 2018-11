Dona Metallica dinero por incendios

Cd. de México.- Metallica anunció este viernes que la banda donó 100 mil dólares para ayudar a los esfuerzos de socorro en California, a través de su Fundación All Within My Hands.

"Lamentablemente, una vez más, las comunidades de California están experimentando incendios forestales históricamente devastadores tanto en el norte como en el sur del estado", escribió la fundación de Metallica en un comunicado.

"All Within My Hands ha hecho una donación de 50 mil dólares a la North Valley Community Foundation y otros 50 mil a la Fundación del Departamento de Bomberos de Los Angeles; ambas agencias brindan servicio a las víctimas en los centros de evacuación y otros servicios de ayuda muy necesarios ".

Los miembros de la banda de heavy metal alentaron a sus fanáticos a apoyar a los necesitados.

"Nos gustaría animarlo a unirse a nosotros para ayudar a los necesitados y a nuestros primeros auxilios de cualquier manera que pueda: donando dinero, alimentos no perecederos, ropa y otros suministros, o brindando su tiempo como voluntario o proporcionando vivienda temporal... Cada poquito ayuda".

Además, la banda compartió un video de su concierto benéfico All Within My Hands: Helping Hands Concert en el que recaudaron 1.3 millones de dólares para la fundación.