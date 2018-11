Doña ´Lichita´ es la fan número uno del ´Corre´

María Alicia Espinosa García, mejor conocida en los emparrillados como, Doña "Lichita", ha demostrado ser la aficionada número uno de los Correcaminos UAT Norte y este sábado estará presente en la gran final de la Liga Mayor "Conferencia Roja", para apoyar al equipo de sus amores.

Sus gritos de aliento, sus constantes reclamos y hasta sus mentadas, son la sazón en todos y cada uno de los partidos de futbol americano que se juegan los fines de semana en el llamado "Infierno Naranja" (Campo de la UAT).

El pasado fin de semana, Doña "Lichita" acaparó los reflectores durante la semifinal en la que los Corre Norte derrotaron a los Centinelas GP 23-21.

La señora de 71 años de edad, rodó por el césped tras ser atropellada por los jugadores de casa, quienes estaban celebrando efusivamente la anotación de la victoria. Se llevó algunos golpes y un ojo hinchado, pero ella estaba feliz abrazando a sus consentidos.

"Estábamos desesperados porque estábamos perdiendo el partido por muchos puntos, yo estaba rezando porque se me hacía que nos iban a ganar, por eso cuando vino la anotación final, me emocioné, no pensé y me fui corriendo para felicitar a los jugadores y que se me vienen encima, me tumbaron, me golpearon sin querer, pero gracias a Dios estoy bien, me acuerdo y me pongo chinita", explicó la residente de la Colonia La Cañada, quien lleva más de 20 años adorando este deporte.

"Desde que empezó mi hijo Ricardo a jugar este deporte, hace ya más de 20 años, luego apoyando mi nieto el "Junior", luego a "La Bofa" y luego a "Manuelito", si yo hubiera sido hombre claro que hubiera jugado futbol americano, es mi gran pasión, si no vengo al campo estoy desesperada, a veces el equipo juega fuera y no puedo ir por equis motivo y ando triste, mis equipos del alma son Correcaminos Norte y Búfalos", relató.

Por nada del mundo, Doña "Lichita" se perderá el juego más importante de la temporada, así que les manda un mensaje contundente a jugadores, entrenadores y aficionados de Correcaminos UAT Victoria.

"El sábado primeramente Dios vamos a ganar el campeonato allá en su casa, yo estuve en la final del 2016 que también les ganamos, nosotros somos más fregones y este año vamos con todo", finalizó.