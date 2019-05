Dona gobierno predio a escuela, pero no lo pagó

No nos explicamos por qué se hizo la obra e incluso vinieron del municipio a inaugurarla pero resulta que no pagaron . Ramiro Luciano Ojeda, subdirector escolar

Tampico, Tam.- La administración de la exalcaldesa de Tampico, Magdalena Peraza Guerra donó un predio a una escuela primaria para la construcción de un desayunador y cocina, sin embargo nunca la pagó, lo que ahora deriva que el dueño está reclamando la propiedad.

Se trata de la escuela Primaria "Lucio Gaytán" ubicada en la colonia Luis Donaldo Colosio, al norte de la ciudad, en donde se refiere que el año pasado se hizo un contrato de compra venta entre la administración y dueño del predio, sin embargo éste nunca fue liquidado.

Ramiro Luciano Ojeda Rodríguez, subdirector de la escuela primaria informó que al plantel le donaron el predio donde construyeron un comedor e hicieron el trato de manera directa el dueño con el ayuntamiento anterior por lo que ellos desconocen detalles sobre lo pactado.

Sin embargo, la autoridad educativa dice que ahora viene el dueño y su abogado a reclamar su propiedad pues dice que no le han pagado.

"No nos explicamos porqué se hizo la obra e incluso vinieron del municipio a inaugurarla pero resulta que no pagaron", refiere el subdirector.

Dice que se trata de una institución de tiempo completo, y ahora presentan problemas porque no tienen en dónde preparar y dotar de los alimentos a unos 400 alumnos, pues el propietario exige ya no se utilice, pues como no lo liquidaron, aún le pertenece.

Ojeda Rodríguez dijo que el dueño quiere que le paguen el predio o que se lo devuelvan y ya no da plazo, "le tocaba pagar a la maestra, anterior alcaldesa y nos dijo que había dejado el presupuesto para ello pero el actual gobierno nos dice que desconocen todo esto y que no existe ese dinero".

El subdirector dijo que a ellos no les interesa a quién le compete, sino que les ayuden con esa situación en donde los afectados son los niños y el dueño no quiere esperar ni un día más.

Señaló que desde que se les vino encima el problema, ya no han podido utilizar el comedor-cocina, motivo por el cual ahora los niños tienen que salir temprano y llevarse los alimentos a sus casas para que se los preparen.

SOLO ES QUE LIQUIDEN

Entre tanto, el propietario del terreno, José Requena Mendoza, informó que sólo fue un trato verbal entre su cliente y el ayuntamiento sin que se llegara a algo por escrito y que el dueño accedió por tratarse de un comedor para los alumnos.

"No entendemos cómo le hicieron pero empezaron a construir así nada más porque no hay nada, se supone que para autorizar un dinero para obra se requiere que los papeles del predio estén en regla y no es así", explicó.