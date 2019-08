Don Nacho Trelles cumple 103 años

Cd. de México.

Eduardo Trelles, hijo de Nacho, recordó los años en que su padre lo intentaba todo con tal de ganar y desesperar a los rivales, en algunas ocasiones incurrió en conductas irreverentes como lanzar balones a la cancha.



"Eran cosas que los tiempos lo permitían, estamos hablando de los años 50, 60 y 70, donde todavía se podía recurrir a este tipo de situaciones y en casa no estábamos de acuerdo, en alguna ocasión platicamos en familia y coincidimos mis hermanos y mi mamá en que dejara de hacerlo porque no era deportivo, no era muy ético, y en aquella época las sanciones eran mínimas, todo terminó cuando le dijeron que si volvía a aparecer un balón en la cancha se iba a ir 5 ó 7 partidos a la tribuna y no era simplemente una multa", reveló a CANCHA.



"Más que ocurrencias eran recursos que se daban y que no estaban contemplados en un reglamento, pues no contemplaban que un técnico se pusiera una cámara y fingiera ser un fotógrafo para llegar hasta la portería y dar una indicación. Tuvo el tino de tomar un curso para árbitro y conocía las reglas como cualquier colegiado, sacaba ventaja de las lagunas que encontró en el reglamento".



El legendario estratega supo poner la media exacta entre familia y profesión.



"Desde que empezó a darse a conocer como un técnico destacado dejó muy claro que lo que pasaba fuera de su actividad profesional se quedaba fuera, que por ningún motivo tenía que influir un resultado, una crítica, por dura que fuera, no tenía por que afectar a la familia.



Eso sí, Don Nacho nunca deja de sorprendernos con sus cualidades.



"Pocos lo saben, pero mi padre era un gran bailarín, le gustaba ir todos los fines de semana con mi mamá a los salones de baile, siempre fue un hombre muy disciplinado, no se desvelaba ni fumaba, ni tomaba, hasta el día de hoy mantiene su rutina, le gusta leer los periódicos deportivos y ver los partidos por televisión", mencionó.



LAS FRASES



"El Cruz Azul es el club de sus amores, si por alguien tiene especial cariño mi padre es por esta institución que siempre lo ha apoyado".

Eduardo Trelles, hijo de Nacho Trelles



"Si era campeón de un equipo de futbol, no era el superfestejo, podía ser campeón 2 años con Cruz Azul y no era motivo de fiesta".

Eduardo Trelles, hijo de Nacho Trelles



EL SECRETO



Eduardo Trelles atribuye la longevidad de su padre a una vida disciplinada y a su dieta.

Desayuno

Café, concha de chocolate y papaya

Comida

Siempre balanceada, sin grasas y muchas verduras