Domingo Gamer... Hyper Scape

El nuevo Battle Royale de Ubisoft llamado Hyper Scape llegó a PS4, Xbox One y PC con una nueva e interesante herramienta: CrownCast, una extensión de Twitch que permite a los espectadores alterar las partidas en tiempo real, pero ¿será suficiente para competir contra gigantes del género como PUBG, Free Fire o Fortnite?

¿Qué obtienes al combinar el parkour, con disparos y habilidades especiales? La respuesta es Hyper Scape, un juego bastante dinámico, no solo por lo que puedes hacer dentro del campo de batalla, sino por las herramientas que ofrece este Battle Royale de Ubisoft para que te involucres incluso cuando eres un espectador en Twitch, la plataforma de streaming.

¿DE QUÉ VA?

El año es 2054, y una empresa llamada Prisma Dimensions creó un dispositivo que permite a la gente visitar el mundo de Hyper Scape, donde hasta 100 personas compiten por la gloria en el Battle Royale Crown Rush, en una ciudad virtual llamada Neo-Arcadia.

Aunque todo parece diversión, algo está ocurriendo en las sombras de este mundo digital. Hay rumores de que la gente sale herida de Hyper Scape y que usuarios desaparecen en el mundo real. El misterio será revelado temporada tras temporada.

¿CÓMO SE JUEGA?

Seguramente ya conoces otros Battle Royale como Fortnite, PUBG y Free Fire. El principal propósito es que sobrevivas a los encuentros en donde compites con hasta 99 oponentes, mientras las zonas del mapa se van reduciendo con el tiempo.

El objetivo es el mismo en Hyper Scape, sin embargo, Ubisoft añadió bastantes elementos para convertir a este juego Free-to-play en algo distinto.

La primer diferencia evidente es la manera en la que los personajes se mueven. Puedes caminar, correr, deslizarte, saltar una o dos veces y lo más importante, puedes utilizar ´hacks´, habilidades especiales que te permitirán obtener ventajas en el campo de batalla.

Hay diferentes tipos de hacks. Algunos facilitan tu movilidad, por ejemplo al teletransportarte, al convertirte en una pelota que rebota, o al volverte invisible; hay otros que son más defensivos, al permitirte crear una pared o aplicar una armadura que mitiga el daño; y hay otros ofensivos como la onda de choque que saca volando a tus enemigos, las minas de proximidad o el poder magnético que retiene a los enemigos para que los destroces.

Al igual que en otros juegos del género, comienzas la partida al caer del cielo sobre la ciudad de Neo-Arcadia, en donde encontrarás armas, municiones y hacks esparcidos a lo largo del mapa. Algo particular del juego es que al fusionar la misma arma o hack, puedes incrementar sus estadísticas para volverte más letal.

Por el momento, hay dos maneras de competir en Hyper Scape, en solitario o en equipos de tres jugadores. Pero también hay otra novedad que es bastante atractiva: puedes participar en las partidas con tan solo ver los encuentros.

Con la extensión llamada CrownCast, creada en una colaboración entre Ubisoft y Twitch, los espectadores pueden seguir a sus streamers favoritos mientras juegan y a través de votaciones, el público puede impactar en el juego, al elegir un evento temporal que tenga efecto en la partida, por ejemplo al reducir la gravedad, o al aumentar el daño que infligen los ataques de cuerpo a cuerpo.

¡LO MEJOR!

Me gusta que sea rápido. No tienes que pasarte corriendo por varios minutos para encontrar a alguien y aunque las armas no fueron del todo de mi agrado, los hacks son bastante divertidos, creo que es lo que realmente le da la fortaleza al juego para mantenerse atractivo, porque nunca sabes qué hack podrás encontrar y cuáles usarán los adversarios.

Eso sí, tanto los hacks, como el hecho de que puedas hacer doble salto, deslizarte y demás, hace que el juego sea bastante complicado al inicio, porque apuntar es bastante difícil con tanto movimiento.

Otra cosa que me gustó bastante es CrownCast, porque otorga ese elemento sorpresa que puede cambiar el rumbo del encuentro de un momento al otro. Desde agregar un tercer salto adicional, hasta otorgar munición infinita, todo puede cambiar en cuestión de segundos.

Suscribirte a los canales de Twitch de los streamers también te da más beneficios, pues tus votos contarán al triple en CrownCast y podrás formar parte de sus escuadrones exclusivos.

EL DETALLE...

No me convenció la manera en la que se reduce la zona de combate. A diferencia de otros Battle Royale donde el área se reduce circularmente, en Hyper Scape desaparecen zonas del mapa con el tiempo.

Esto puede ser muy frustrante, porque en cualquier momento tu zona puede desaparecer y tendrás que recorrer el mapa, esquivando las balas y encontrando la mejor forma de escalar los edificios, porque mientras más desaparece una zona, las construcciones son más difíciles de distinguir.

Además, sé que otros juegos como Fortnite o PUBG no tienen los mejores gráficos, pero hay detalles en el juego que noté bastante descuidados, sobre todo en el diseño de los personajes que aparecen pixelados en ocasiones.

¿DEBERÍA DESCARGARLO?

Hyper Scape tiene un ritmo muy rápido, con elementos novedosos bastante interesantes y divertidos, como los hacks y los eventos temporales que se activan a través de CrownCast, así que si te gustan los Battle Royale, o los juegos de disparos, creo que le tomarás cariño muy pronto a esta nueva franquicia de Ubisoft.

Sin embargo, te recomendaría esperar un poco para descargar Hyper Scape, para que el equipo de Ubisoft pueda mejorar la conexión con los servidores y no te la pases esperando encontrar partidas.

Por todo lo demás, todo apunta a que Hyper Scape será un Battle Royale bastante ambicioso en cuanto al contenido que está por venir. Para conocer más, no te pierdas de la entrevista completa con Chris Pope que publicaremos en la edición de este mes de Gadgets la Revista, que vendrá incluida para los suscriptores de Reforma el 31 de agosto.