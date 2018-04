Dominan los robots en Twitter

De acuerdo con el estudio del Pew Research Center, titulado Bots en la tuitósfera (Bots in the Twittersphere, en inglés) alrededor de dos terceras partes (66%) de todas las ligas de Internet que se suben a Twitter fueron generadas por bots, cuentas automatizadas, no por seres humanos.

Los bots tienen la capacidad de difundir contenidos o interactuar con otros usuarios sin necesidad de involucrar a seres humanos; por una parte pueden responder preguntas en tiempo real, pero también pueden ser utilizados para ´´alterar las percepciones sobre un discurso político en las redes sociales, difundir información falsa, o manipular las mediciones de sitios web o redes sociales´´, señala el reporte.

´´De las noticias populares, 66% de los enlaces fueron tuiteados por aparentes bots´´, especificó.