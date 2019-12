Dominan hombres becas y jurados

CIUDAD DE MÉXICO.

Incluso en la más reciente emisión del SNCA -publicada en octubre-, cuando la SC buscó incrementar la proporción de creadoras, prevaleció la presencia varonil en el total de beneficiarios: 127 hombres frente a 73 mujeres. El desequilibrio fue patente, también, en el conjunto de los comités de selección: ellos sumaron 44 integrantes; ellas, 28. La tendencia se mantiene desde, al menos, cinco años atrás, de acuerdo con cifras consultadas por Grupo REFORMA en los registros históricos del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca).

En dramaturgia, por ejemplo, 24 hombres fungieron como jurado del 2014 al 2019, mientras 6 mujeres desempeñaron esa función en el mismo periodo. De los elegidos en esta disciplina, 72 fueron del género masculino y 42 del femenino. "El tema de los jurados es una tendencia histórica y algo que se puede remediar. Lo vimos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara: los jurados tendían a ser mayoritariamente masculinos y en un momento dado se hizo un cambio, con cuatro mujeres y tres hombres. Se vieron los resultados. Fue cuando le dieron el premio a Margo Glantz (2010), aunque antes hubo jurados con mayoría de hombres que le habían dado el premio a algunas mujeres", señala la investigadora y crítica cultual Lucía Melgar, profesora de literatura y género. Adriana Konzevik, secretaria ejecutiva del Fonca, atribuye la composición mayoritariamente masculina de los jurados al proceso de insaculación o sorteo, establecido en su momento en aras de la transparencia.

"Nuestro compromiso es resolverlo. No debe haber jurados de un solo género, deben ser mixtos: haremos dos bolsas para garantizarlo; si tienes una sola, en una comunidad mayoritariamente masculina, como lo es el FONCA, que ha tenido históricamente más hombres becarios que mujeres, es factible que tengas jurados plenamente masculinos. Lo que estamos haciendo es tener dos bolsas; de lo que estamos insaculado ahora se está haciendo de esa manera", anunció la funcionaria. A Melgar le sorprende que el jurado de narrativa en la emisión del SNCA de 2019 lo integraran solamente autores. "No cuesta mucho trabajo buscar jurados paritarios y, si tienen que ser nones, pues que pongan en unos cuatro mujeres y tres hombres o que varíen, pero que en narrativa fueran puros hombres me pareció el colmo. En un área con tantas escritoras, profesoras de literatura, etcétera: ¿no pudieron encontrar al menos una mujer que evaluara?". Los resultados del SNCA se anunciaron el 14 de octubre. Un día después, la cuenta de twitter #MeTooEscritoresMexicanos criticó la selección de los jurados "pues al ser una insaculación conformada en su mayoría por hombres que después seleccionan más hombres se perpetúa la no paridad, ya que se pone al azar y a la estadística al servicio de la desigualdad".

"De igual manera lamentamos la inequidad entre el número de escritores y escritoras seleccionadas", difundieron las autoras. Consultada respecto de los beneficiarios, Melgar considera necesario, primero, conocer cuántas mujeres presentaron sus trabajos y, de ellas, a cuántas se eligieron y cuántas tenían obra valiosa o significativa. ¿Están reñidas la excelencia y las cuotas? La excelencia y las cuotas no están reñidas, lo que pasa es que las cuotas pueden ser tramposas, depende quiénes se presenten. Pongamos que hay 10 escritoras muy buenas, y que la cuota es de por lo menos el 50 por ciento, pues tendrán que tomarlo en cuenta. Tampoco me gustaría que, porque hay que poner a más mujeres, si ese año no se presentaron muchas autoras buenas pongan a regulares, porque entonces vamos a estar mal representadas las mujeres. El problema no es nada más a quién le dan el premio, sino quiénes están ahí para evaluar y cuáles son sus criterios; me parece que se les puede pedir que reconozcan el trabajo de mujeres. Pero necesitamos cambios en general desde la industria editorial, desde la formación de escritoras, cambios que reconozcan el valor de la escritura de las mujeres.