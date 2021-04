Domina los Annie Awards

El filme también ganó en las categorías de guión, música, efectos especiales, personaje de animación, storyboards y editorial.

Wolfwalkers: Espíritu de Lobo fue otra de las reconocidas en la ceremonia de este viernes, consiguiendo cinco premios. Ninguna otra película obtuvo premios.

VA POR LA ESTATUILLA DORADA

Desde que en 2001 se instauró la categoría de Mejor Cinta de Animación en el Óscar, 13 de 19 ocasiones el triunfador de los Annie se ha llevado la estatuilla dorada.

En la premiación, que fue de forma virtual, el mexicano Ram Tamez resultó ganador al Mejor Filme Estudiantil por La Bestia, que refleja el fenómeno de la migración a Estados Unidos.

Tamez es uno de los tres primeros jóvenes becados por Guillermo del Toro y Cinépolis para estudiar en la escuela de animación Gobelins, en París.

Junto a sus compañeros Alfredo Gerard, de la India, y Marlijn van Nuenen, de los Países Bajos, el jalisciense realizó este cortometraje, el primero completamente en español que se hace en la reconocida escuela.

Otras producciones como Hilda, Genndy Tratovsky´s Primal, The Adventures of Paddington, Jurassic World: Camp Cretaceous y The Mandalorian también resultaron ganadoras

LA FAVORITA

Soul fue la máxima ganadora de la edición 48 de los Annie Awards,y podría ser la ganadora del Óscar a Mejor Cinta de Animación, el próximo domingo.