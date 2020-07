Domina la liga a batazos

Cuando el sonido local del Estadio Jamsil, casa de los LG Twins, anuncia al mexicano Roberto Ramos para tomar su turno al bat, es casi un augurio de un jonrón.

La aventura del sonorense en la Liga de Corea inició este año y, a la fecha, suma 17 cuadrangulares con los Twins, posicionándose como el líder de batazos.

"Muy contento, gracias a Dios se me han dado las cosas en este inicio de temporada. Desde la pretemporada trabajé mucho para poder hacer un buen papel aquí y muy contento y agradecido con Dios.

"Yo creo que para mí los cuadrangulares nunca han sido algo en lo que yo me enfoque, en lo que yo esté pensando, yo simplemente trato de salir a jugar día con día y por el tipo de bateador que soy si me concentro en eso los jonrones llegan", comentó el primera base.

En 2019, Ramos obtuvo el título de Jugador Más Valioso con los Isótopos de Alburquerque, equipo de Triple A, y mantenía las esperanzas para ser ascendido a Grandes Ligas con Rockies de Colorado, pero no fue considerado.

"Es una oportunidad nueva para mí, para seguir creciendo como pelotero, contento de tener este tipo de oportunidades, en Estados Unidos desgraciadamente no se dio la oportunidad, pero estoy contento al mismo tiempo porque sé que hice mi trabajo y lo que yo tenía que hacer, simplemente hay veces que las cosas no se dan porque no hay oportunidad, no hay espacio", aseguró hermosillense.

Antes de volar a Corea, Roberto Ramos le pidió consejos a algunos peloteros con experiencia en el beisbol de Japón, una Liga con cultura y dinámica similar a la surcoreana.

"Tengo bastantes amigos, muy cercanos, personas como Luis Mendoza, Luis ´Cochito´ Cruz, que ellos jugaron en Japón, pero la verdad que las culturas son muy semejantes y el tener el consejo de ellos me ayudó mucho para poder hacer los ajustes aquí.

"Esta es una cultura de mucho trabajo, de mucho respeto y son ajustes que uno tiene que hacer al llegar a Corea del Sur. Es un nivel muy bueno, creo que los peloteros coreanos tienen un talento increíble, tienen muy buen pitcheo, además de que aquí hay muy buenos peloteros extranjeros lo que hace a la liga dinámica", indicó.