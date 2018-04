Domina la Juve al Real en series

En total, el Juventus y el Real Madrid se vieron las caras en 19 ocasiones, con un balance globalmente parejo: los blancos triunfaron nueve veces mientras que el Juventus ganó ocho, con dos empates.



El nombre del Real Madrid todavía genera un profunda decepción en la afición del Juventus, ya que los blancos le negaron a los turineses dos Copas de Europa, al derrotarles en las finales de 1998 y en la del año pasado, terminada con un contundente 4-1.



Sin embargo, pese a que en Turín se considere al Madrid como el mejor equipo de Europa, tal y como aseguró el técnico del Juventus Massimiliano Allegri poco después del sorteo de Nyon (Suiza), el hecho de enfrentar a los blancos en ida y vuelta supone una razón para ser optimistas.



En este concepto insistió recientemente también el vicepresidente del Juventus, el checo Pavel Nedved, quien recordó las estadísticas favorables a los bianconeri en las últimas cuatro eliminatorias disputadas entre Turín y Madrid.



El primero de estos cuatro cruces se remonta al curso 1995-1996, cuando el Real Madrid del técnico español Arsenio Iglesias se enfrentó al Juventus de Marcello Lippi en los cuartos de final de la Copa de Europa.



El duelo de ida se jugó el 6 de marzo en el estadio Santiago Bernabeú y el Real Madrid ganó por 1-0 gracias a un gol del español Raúl González a los 20 minutos de la primera mitad.



Sin embargo, el Juventus consiguió remontar en la vuelta del turinés Estadio Delle Alpi, donde un Alessandro Del Piero de 22 años y Michele Padovano determinaron el pase de ronda de unos turineses que terminarían coronándose con su segunda Copa de Europa.



Siete años después, en 2003, Madrid y Juventus se enfrentaron en las semifinales, en busca de un billete para la final del estadio de Old Trafford de Manchester.



En el Bernabéu, el Madrid ganó 2-1 gracias a los goles de los brasileños Ronaldo Nazario y Roberto Carlos, con este último que rompió el momentáneo empate anotado por el francés David Trezeguet.



Sin embargo, los madridistas del entrenador español Vicente Del Bosque se rindieron 1-3 en Turín, donde Trezeguet, Del Piero y Nedved lanzaron al equipo de Lippi hacia la final de Manchester, que terminaría rindiéndose en los penaltis contra el Milan.



A esa decepción se sumó otro disgusto en los octavos de final de 2005, cuando el Real Madrid del preparador brasileño Vanderlei Luxemburgo volvió a caer contra el Juventus, que en esa temporada estaba entrenado por el ex madridista Fabio Capello.



Los blancos impusieron la ley del Bernabéu gracias a un gol del defensa español Iván Helguera (1-0), mientras que el Juventus forzó la prórroga en la vuelta de Turín por medio de una diana de Trezeguet anotada a falta de quince minutos para el final.



En la prórroga apareció el uruguayo Marcelo "Panterón" Zalayeta, que hundió al Madrid en el 116.



El último precedente es de hace tres años, cuando el Madrid del técnico Carlo Ancelotti, vigente campeón de Europa, perdió 1-2 en la ida de Turín al recibir los goles de su ex jugador español Álvaro Morata y del argentino Carlos Tévez.



El portugués Cristiano Ronaldo marcó el único gol del Madrid en el Juventus Stadium y también dio ventaja a los blancos en el Bernabéu con un gol de penalti, antes de que, de nuevo, Morata anotara el gol del definitivo 1-1 que enviaba al Juventus a la final de Berlín.



Sin embargo, esa Copa de Europa terminó en las manos del Barcelona del entrenador español Luis Enrique Martínez, que se impuso por 3-1 gracias a los goles del croata Ivan Rakitic, el uruguayo Luis Suárez y el brasileño Neymar Júnior.



Tras alcanzar y perder dos finales de la Liga de Campeones en los últimos tres años, el Juventus del técnico Massimiliano Allegri buscará este año confirmar sus estadísticas positivas en las eliminatorias contra el Madrid para perseguir una Copa de Europa que le falta desde 1996.