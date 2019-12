Domina década musical

Spotify reveló la lista de los artistas más escuchados en la plataforma durante la última década en México y el mundo, con un dominio del género urbano.

En México, J Balvin se posicionó como el artista más escuchado durante la última década, seguido de Ozuna, Bad Bunny, Luis Miguel y Maluma.

En el caso particular de mujeres, Shakira fue la intérprete con más reproducciones por parte de usuarios del País, seguida por Ariana Grande, Ha*Ash, Natalia Lafourcade y Karol G.

En cuanto a las canciones más escuchadas en México durante la última década, el primer lugar fue para "Me Rehúso", del venezolano Danny Ocean; le siguen "Shape of You", de Ed Sheeran; "Otra Vez", de J Balvin y Zion y Lennox; "Déjala que Vuelva", de Manuel Turizo y Piso 21 y "Felices los Cuatro", de Maluma.

OTROS EN LA LISTA

Las agrupaciones más escuchadas por los usuarios de la plataforma en México fueron la Banda MS, Cartel de Santa, La Arrolladora, Reik y Coldplay.

A nivel mundial, el canadiense Drake fue el intérprete con más reproducciones durante la última década, seguido por Ed Sheeran, Post Malone, Ariana Grande y Eminem.

Las artistas femeninas más escuchadas fueron Ariana Grande, Rihanna, Taylor Swift, Sia y Beyoncé.

Las canciones con más reproducciones a nivel mundial fueron "Shape of You", de Ed Sheeran; "One Dance", de Drake, Kyla y WizKid; "Rockstar", de Post Malone y Post Savage; "Closer", de Halsey con The Chainsmokers y "Thinking Out Loud", de Ed Sheeran.

PRIMERO CINCO PUESTOS

En el caso particular del 2019, Post Malone se consolidó como el artista más escuchado a nivel mundial en la plataforma. Billie Eilish, Ariana Grande, Ed Sheeran y Bad Bunny completan los primeros cinco puestos.

Las mujeres más escuchadas fueron Billie Eilish, Ariana Grande, Taylor Swift, Camila Cabello y Halsey.

Las canciones con más reproducciones en el último año fueron "Señorita", de Shawn Mendes y Camila Cabello; "Bad Guy", de Billie Eilish; "Sunflower", de Post Malone y Swae Lee; "7 Rings" de Ariana Grande y "Old Town Road", de Lil Nas X y Billy Ray Cyrus.

Los álbumes más escuchados durante el 2019 en Spotify fueron When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, de Billie Eilish; Hollywood´s Bleeding, de Post Malone; Thank U, Next, de Ariana Grande; No. 6 Collaborations Project, de Ed Sheeran y Shawn Mendes, de Shawn Mendes.

