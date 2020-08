Doman a la diabetes

En Estados Unidos compite un equipo compuesto por seis ciclistas de distintas nacionalidades, que tienen la particularidad de que todos padecen diabetes tipo 1.

El más veterano del equipo es el español David Lozano, quien inició su octava temporada este año.

A la edad de 22 años, a Lozano le detectaron diabetes tipo 1, después de que su vista se nublara mientras paseaba en bicicleta como todas las mañanas.

"Yo me empecé a sentir mal un par de semanitas antes de que me detectaran la diabetes. Ya había momentos en que estaba compitiendo a alto nivel el ciclocross y me notaba muy cansado, tuve mucha pérdida de peso, pero al final lo atribuyes un poco al tema de la actividad profesional, si te dedicas profesionalmente entrenas mucho y evidentemente siempre te cuidas por la cuestión del peso, pero le echaba un poco la culpa a los entrenamientos, pero poco a poco empecé a tomar más agua, me apetecía un montón beber cosas dulces, tipo Coca Cola y Fanta, y empecé a orinar un montón y a sentir bastante, bastante mal, hasta que llegó el día que salí por la mañana en bicicleta y me iba chocando con los árboles, ya no veía bien y fue ahí cuando fui al hospital y me detectaron la diabetes", comentó el español en entrevista telefónica con CANCHA.

Lejos de someterse a dietas rigurosas y rutinas de ejercicios específicas, David come lo mismo que cualquier persona que no padece diabetes.

Su condición de atleta de alto rendimiento le exige mantener su alimentación a base de todo tipo de alimentos para contar con la suficiente energía que le permita mantener el ritmo durante la rodada, eso sí, evita consumir azúcar a toda costa.

"La verdad que yo no creo que la diabetes te cambie tu estilo de vida, sí que influye e impacta mucho, pero al final el que tiene que saber qué quiere hacer de su vida eres tú mismo y yo ya era ciclista antes de que diagnosticaran la diabetes.

"Al final nosotros tenemos ingerir un montón de calorías, de carbohidratos para poder rendir porque al final no sólo consumimos para poder subsistir, sino también para rendir, al final lo que tienes que hacer es adaptar la diabetes a tu estilo de vida y no tu estilo de vida a la diabetes", dijo el pedalista, que en 2019 quedó en el quinto lugar durante el Tour de Ruanda.

Con la pandemia mundial de Covid-19, Lozano podría ubicarse en el sector vulnerable de contraer el virus; sin embargo, sus hábitos y seguimiento de los protocolos de salud le han ayudado a no contagiarse.

A PRUEBA DE ERROR

El principal reto de David Lozano fue no aprender a vivir con su enfermedad, sino interpretar el comportamiento de su cuerpo y las emociones que le generaba.

La mejor forma de combatir la irritabilidad y el cansancio fue a través del conocimiento de la diabetes tipo 1 y acostumbrarse a ella.

"Las primeras semanas todo fue muy angustiante porque todo era nuevo para mí cuerpo. Tenía subidas y bajadas de azúcar. Fue un tema de que no sabía gestionar mis emociones, yo quería seguir haciendo lo que ya hacia sin haber tenido ningún aprendizaje. Por ejemplo, siempre intento decir que es tan importante la educación de cómo hacerlo, si a ti te explican cómo lo debes hacer y te dan una pautas al final sabes leer ese tipo de sensaciones. Me pasaba que cuando estaba bajo o alto de azúcar me sentía irritado, cansado, y al principio no lo sabía interpretar.

"Al principio fue un poco prueba-error porque no tenía conocimientos ni conocía a nadie, pero al final entré al equipo y todos mis compañeros tenían diabetes tipo 1, tenemos doctores especializados, y ya te dan pautas y maneras de superar alguna situación", recordó Lozano.