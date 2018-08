¡DOLOROSO ADIÓS!

La Selección Femenil Sub 20 no supo manejar el encuentro y hoy quedó fuera del Mundial de la categoría tras ser goleadas 6-1 ante Inglaterra.



De nada sirvió que el cuadro dirigido por Cristopher Cuéllar abriera el marcador al 37', por conducto de Lizbeth Ovalle, quien sorprendió a la zaga de las inglesas para poner adelante a México.



Parecía que en el segundo tiempo iban a manejar el balón para poder enfriar las acciones y manejar el encuentro.



Pero Inglaterra salió como tromba, se reagrupó y comenzó a imponer condiciones desde que inició la parte complementaria.



Ante una mala salida de la portera Emily Alvarado, el empate llegó al 49' por conducto de Alexia Russo.



Las Leonas no le dieron tiempo de reacción al Tri de Cuéllar y el 2-1 llegó al 53' a través de la anotación de Chloe Kelly.



A partir de esta anotación se le vino la noche al conjunto nacional, pues apareció Lauren Hemp al 62' para el 3-1.



El 4-1 llegó al 64' a través de los botines de Georgia Stanway que clavó un golazo de media distancia, sin darle ninguna oportunidad a Alvarado.



El Tricolor se cayó anímicamente, sin poder sobreponerse, dejaron de correr, proponer y las inglesas no perdonaron.



Hemp hizo su segunda anotación del partido para clavar el 5-1 y el sexto llegó por añadidura al 68'.



Hemp le dio forma a su triplete, llevándose la marca de su perseguidora para poner el 6-1, venciendo a Alvarado al 80'.



Inglaterra, que llegó invicta, se clasificó a los Cuartos de Final al sumar 9 puntos, junto con Corea que luego de vencer 2-1 a Brasil hizo 6 unidades.



Las mexicanas regresarán con una cosecha de una victoria y dos derrotas.