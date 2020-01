"Dolor y gloria", Mejor Guion Original en los premios Goya

México. – La cinta Dolor y gloria del director español Pedro Almodóvar, fue reconocida en la categoría de Mejor Guion Original en el marco de la entrega número 34 de los premios Goya, los cuales reconocen el trabajo de las producciones cinematográficas de España.

Al subir el escenario para recoger el galardón, el director de filmes como La ley del deseo y Volver expresó: "No recuerdo porqué empecé a escribir este guion, lo que recuerdo es el momento en que estaba convaleciente por una cirugía de espalda y estaba en la piscina, donde gracias a la falta de gravedad todo dolor desaparecía".

Almodóvar destacó que la corriente presente en esa piscina, lo llevó a recordar la corriente del río en el que su madre lavaba la ropa al lado de sus vecinas; esta escena es retratada en la cinta, cuando Penélope Cruz aparece lavando acompañada de otras mujeres, entre las que destaca la cantante Rosalía.

"En un momento me di cuenta que estaba escribiendo sobre mí mismo y del paso del tiempo, no sabía si iba a continuar porque no estaba seguro de querer exponerme hasta ese punto. Pero continué, y ahora me alegro muchísimo" expresó el cineasta.

Pedro añadió que "El guion es la pieza clave que sustenta toda la película" momento que aprovecho para dirigirse al presidente de España y decirle: "En los próximos cuatro años, será el coautor del guion de nosotros los ciudadanos".