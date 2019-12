Dolió a Messi que CR7 lo alcanzara

El delantero argentino del Barcelona, Lionel Messi, dijo que estaba feliz con sus cinco Balones de Oro, pero que cuando Cristiano Ronaldo lo alcanzó le dolió.

“Por un lado, me gustaba tener cinco y ser el único. Cuando Cristiano me igualó, admito que me dolió un poco, ya no estaba solo en la cima. Pero en ese momento Cristiano tenía mérito de llevarse el Balón de Oro y yo no podía hacer mucho más”, dijo Messi a France Football, revista que otorga el prestigioso premio.

“Una vez más, los títulos de equipo son los más importantes, aunque los individuales tienen gran valor. En lo que al Balón de Oro respecta, cada uno lo vive a su manera. Eso sí, en el deporte del máximo nivel, siempre se quiere ganar”.

Messi alabó al portugués y aceptó que sin ganar la Champions League era muy difícil que obtuviera los premios.

“Entiendo el porqué no ganaba. No cumplíamos el objetivo de ganar la Champions y esa es la competición que da más oportunidades de llevarse el Balón de Oro. Cuando Cristiano Ronaldo iba ganando los trofeos era porque hacía muy buenas temporadas y ganaba la Liga de Campeones, siendo además determinante”, declaró.

Indicó que no se considera el mejor de la historia.

“Honestamente, yo no sé quién es el mejor jugador de la historia”, manifestó.