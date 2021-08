Dólar a la baja, se vende 20.78 pesos

El dólar al menudeo se vende a 20.78 pesos en Citibanamex, cede un centavo respecto al cierre del jueves, y se compra a 19.74 tras las declaraciones del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, en Jackson Hole.

En tanto, el dólar interbancario, o al mayoreo, se ofrece a 20.29 unidades, cede 6 centavos, y se adquiere a 20.27.

La Fed podría reducir sus compras de activos para fin de año, en un contexto de recuperación económica en la que el mercado laboral se fortalece, afirmó el viernes Powell.

El titular de la Fed no planteó un cronograma preciso, pero enfatizó que no había prisa por subir la tasa de interés de referencia desde sus niveles actuales de 0-0.25 por ciento, y sostuvo que el organismo no reaccionará a presiones inflacionarias que considera temporales.

En su muy esperado discurso en el simposio anual del banco central de Jackson Hole, Wyoming, Powell dijo que a pesar del impacto de la variante Delta del coronavirus, la economía estadounidense ha seguido recuperándose y mostrando un fuerte crecimiento del empleo.

Y la inflación, que fue del 4.2 por ciento anual a julio, aunque alta, probablemente disminuya a medida que se reducen las presiones temporales.