Dodgers vs Astros: Capítulo III

HOUSTON, EU.- Y llegamos al tercer encuentro de la Serie Mundial 2017 entre Dodgers y Astros.

¿Por qué es importante?

Matemáticas simples: el 64 por ciento de los equipos que ganan el tercer encuentro del Clásico de Otoño, obtienen el título de Grandes Ligas.

¡Ah!, no te parece suficiente para esta noche sentarse frente a la televisión tres horas, no es cierto, menos, como cinco para ver beisbol, repasemos por qué no te puedes perder Dodgers contra Astros.

Con dos salidas en las que ha lanzado 11 innings y un tercio en Playoffs aceptando únicamente dos carreras y consiguiendo en ambas actuaciones el triunfo, el dicho popular en el beisbol indica que Yu Darvish le espera su salida mala.

Pero, siempre hay un pero y para los aficionados de los Dodgers esta vez es positivo pues no se olvidan que Darvish es japonés y responde a la cultura de la perfección laboral.

Darvish es un viejo conocido de Astros y sus fanáticos. El vecino incómodo qué pasó cinco años en Arlington con récord de 5-5, efectividad de 3.44 en 14 salidas, incluyendo 1-1 con 3.00 de efectividad está campaña.

Mientas los Astros irán con producto de su granja. Lance McCullers se volvió contra Yankees, el secreto mejor guardado de Houston.

El pitcher de 24 años de edad era un brazo cansado al final de la temporada y contra los Bombarderos del Bronx se levantó como Lázaro en el Juego 4 al mantenerse seis innings, con dos hits, una carrera.

No hay duda de su talento, si no de la durabilidad por lo que no le vendía mal tomar un galón de bebida energizante para tener alas.

Bueno, mejor que McCullers no tenga alas hoy porque Minute Main Park tendrá techo cerrado por los 14 grados de temperatura que se pronostican, así que olvídense del calor de Los Ángeles y mejor háganse a la idea que hoy retumba el inmueble.

Tal vez que esté techado esta noche el parque sea un factor X para los Astros, pero no el jugar en casa.

Se han ido 6-0 en Minute Maid Park en la postemporada y la diferencia en sus números ofensivos es dramática: los Astros están promediando 5.17 carreras con un OPS de .841 en Houston, en comparación con 3.0 carreras y un OPS de .654 en otros lugar.