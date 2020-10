¡DODGERS PEGAN PRIMERO!

ARLINGTON, Texas, EE.UU. — Clayton Kershaw lanzó seis dominantes entradas, Cody Bellinger y Mookie Betts sacudieron jonrones y los Dodgers de Los Ángeles derrotaron 8-3 a los Rays de Tampa Bay para abrir una surreal Serie Mundial en medio de la pandemia.

La pandemia limitó el número de aficionados a 11.388 en Globe Life Field, la nueva casa de 1.200 millones de dólares de los Rangers de Texas. El público en la sede neutral vio a los Dodgers poner fin a la actuación del abridor Tyler Glasnow en el quinto inning, cuando montaron un ataque de cuatro anotaciones.

El segundo juego es la noche del miércoles.

Los Dodgers, que terminaron con el mejor registro de Grandes Ligas durante la temporada reducida, planean utilizar a una serie de relevistas, mientras que los Rays recurrirán a su as Blake Snell.

Kershaw, un astro de campaña regular con un historial errático en postemporada, permitió una carrera y dos hits con ocho ponches y dejó el juego con ventaja de 8-3.

Luego de realizar tres magníficos lances en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, Betts pegó un cuadrangular solitario y se robó dos bases. Bellinger sonó un tablazo de dos anotaciones en el cuarto inning para romper el empate a cero. Su jonrón en la séptima entrada del Juego 7 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional le dio ventaja definitiva a los Dodgers ante los Bravos.

Por los Dodgers, el puertorriqueño Enrique Hernández de 2-1 con una impulsada.

Por los Rays, los cubanos Yandy Díaz de 4-1; Randy Arozarena de 3-0. Los dominicanos Manuel Margot de 4-1 con una anotada; Willy Adames de 2-0.

?? ¡Impresionante #DoblePlay!

???? El mexicano Víctor González, de #Dodgers se hizo presente en la #SerieMundial, al realizar esta increíble atrapada que derivó en dos outs. https://t.co/HZ6KKzQDZh — El Mañana de Reynosa (@elmananarey) October 21, 2020

Asi fue la entrada a la lomita por parte de Víctor González. ¡Venga, Cora!#YoAmoElBeis #MexicanPower pic.twitter.com/kDsQvqnNL7 — MLB México (@MLB_Mexico) October 21, 2020

Our account actually stands for @ Markus Lynn Betts. ?? pic.twitter.com/zKhVLUQC8E — MLB (@MLB) October 21, 2020

PREVIA:

El duelo de la Serie Mundial de béisbol entre los Dodgers de Los Ángeles y los Rays de Tampa Bay tiene la peculiaridad de enfrentar a los dos mejores de la temporada regular, y un choque de organizaciones con la impronta de Andrew Friedman.

Se permitirá la presencia de 11.000 aficionados en el Globe Life Field, la nueva casa de los Rangers de Texas, con un techo retráctil, en cada juego.