Doctores de la Risa Llevarán a cabo el ´Christmas on de Street´

Una de las misiones principales de los Doctores de la Risa es generar sonrisas, ánimo, alegría y una visión diferente de enfrentar las enfermedades, problemas y la misma vida diaria, por ello el próximo 16 de diciembre llevarán a cabo el programa denominado "Christmas on de Street"

La coordinadora del grupo Doctores de la Risa en Reynosa, Sofia Sisniega Vázquez, mejor conocida como la doctora Brochita, refirió que durante el mes de diciembre realizarán diversas actividades en casas hogar, asilo de ancianos, hospitales y en sectores considerados como vulnerables.

"Las actividades son constantes a lo largo del año, pero ahora en diciembre acompañamos a los abuelitos del asilo de ancianos a colocar el pino de Navidad, les llevamos un momento de alegría, algunos alimentos, cantamos y bailamos con ellos, la intención es que pasen un rato agradable pero también visitamos casas hogar y hospitales", dijo.

Precisó que una de las próximas actividades se denomina "Christmas on the Street" que consiste en llevar ropa invernal, alimento y cobijas a familiares y personas vulnerables no solo de Reynosa sino de algunas ciudades vecinas del valle de Texas.

"La intención es llevarles a las personas más vulnerables de ambos lados de la frontera ropa de esta temporada invernal, algunos alimentos y cobijas para que tengan lo elemental para protegerse de las bajas temperaturas", dijo.

Indicó la doctora Brochita que este año que está por concluir, lograron visitar hospitales, casas hogar, asilo de ancianos, centros comerciales, albergues de migrantes incluso calles y cruceros, sitios en donde además de reglar abrazos, besos y enormes sonrisas también donaron ropa, alimentos y artículos que requieren los diferentes grupos poblacionales.

RECIENTES

Visitan Hospital

Recordó que el sábado realizaron una visita al Hospital General en donde tuvieron la oportunidad de llevar chocolate caliente y galletas además de realizar juegos y crear música con pacientes y familiares.

"Unámonos todos para seguir trabajando en favor de la paz y la alegría, y darles a los niños la certeza de que ser adultos puede ser sinónimo de amor, respeto, esperanza y bondad", acotó.