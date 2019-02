Doce bandas se disputan CDMX

Ciudad de México

Grupos de la delincuencia organizada, señalados por las autoridades capitalinas como los principales generadores de violencia y que se disputan las calles de la Ciudad de México para la venta de drogas al menudeo, extorsión, secuestro, robo a casa habitación e incluso, la trata de personas, se multiplicaron durante el último año.

Un trabajo de inteligencia hecho por la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJ) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), que busca mapear la actividad delictiva en la Ciudad, arrojó que por lo menos son 12 los grupos que han detonado la violencia durante los últimos tres meses, sobre todo en la zona sur y centro.

El trabajo también estableció la actividad de cada una de esas bandas, que de acuerdo con el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta Martínez, no llegan a tener los niveles ni la estructura de un cártel de talla trasnacional, pero sí han generado mucha violencia, principalmente por la venta de drogas al menudeo y otros delitos; son familias, grupos que se pelean las cúpulas de las mafias, declaró.

El estudio reveló que algunas de estas células criminales se dedican a la expropiación de predios, a despojar restaurantes y comercios a través de la violencia, sobre todo en la alcaldía Cuauhtémoc.

Otros se dedican a la extorsión conocida como "gota a gota", sobre todo en los mercados de la alcaldía de Venustiano Carranza.

Se identificó también a quienes se especializan en el robo a casa habitación en el sector de Lomas de Chapultepec, Santa Fe y Polanco, así como a familias que se dedican al asalto en transporte público; incluso hay bandas que desde los reclusorios locales extorsionan, secuestran de manera virtual y trafican enervantes al interior.

"Hay una diferencia en hablar de una organización delictiva y un cártel y eso no es un tema jurídico, es un tema de qué entiende la ciudadanía. Hablo de organizaciones delictiva y de esas no hay cuatro ni cinco, hay 10 o 12, pero esos no son grandes cárteles", comentó en secretario de Seguridad Ciudadana, quien además identificó a "Los Molina" y a "Los Rodolfos" como los principales generadores de violencia en la zona sur y oriente de la Ciudad de México.

Con esta información, que detalla también las colonias y zonas de influencia en las que operan estos grupos delincuenciales, las autoridades encargadas de la seguridad desplegarán operativos en los horarios y puntos mapeados.

Con lo anterior y en coordinación con autoridades federales, su objetivo en estos próximos 11 meses es que la incidencia delictiva disminuya considerablemente.

Se están utilizando los sistemas de inteligencia, videovigilancia y otros programas "sofisticados" con los que cuentan las corporaciones policiales, pero que durante la administración pasada no se utilizaron, lo que a decir de esta nueva gestión, provocó el crecimiento y fortalecimientos de las células delictivas, al dejarlas operar tranquilamente.

"La Anti-Unión, La Unión, el Cártel de Tláhuac, Los Rodolfos, Los Molina y La Rosa Nueva son algunos de los grupos que tenemos identificados por investigaciones de la procuraduría, digamos que en algunos casos han estado latentes, es decir, no han estado expresándose en términos de generación de violencia o por otras actividades. Llevamos apenas tres meses y seguimos dándole seguimiento a estos grupos, por ejemplo Los Rodolfos y Los Molina son los principales generadores de violencia, sobre todo en la zona de los Culhuacanes, los tenemos identificados", puntualizó.

Estos dos grupos tienen una fuerte rivalidad en la zona de Iztapalapa, así como en Xochimilco y pretenden controlar la venta de drogas al narcomenudeo en dichas alcaldías.