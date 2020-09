´Doblete´ en la MLB

El tiempo se encargó de reunir a los hermanos Urías en las Grandes Ligas.

Desde pequeños el sueño de ambos siempre fue el mismo: convertirse en peloteros profesionales y jugar en el mejor beisbol del mundo.

Tal como lo habían hecho en las ligas Luis Donaldo Colosio y Sergio Robles de su natal Magdalena, Sonora, Luis y Ramón Urías se esforzaron y trabajaron día a día para ser mejores profesionales y personas.

Para Luis la oportunidad llegó primero. Debutó el 28 de agosto de 2018 con los Padres de San Diego, cuando apenas tenía 21 años, hoy se encuentra con Cerveceros de Milwaukee.

Dos años después, su hermano, Ramón lo hizo con los Orioles de Baltimore, a la edad de 26 años.

"Sentí más emoción al saber que mi hermano ha sido llamado a Grandes Ligas que cuando me llamaron a mí. Ha sido el mejor hermano mayor que pudiera pedir, me ha enseñado demasiado y solo él sabe por todas las cosas que ha pasado hasta llegar a este día. ¡Te lo mereces hermano!", fue la dedicatoria de Luis a Ramón el día que en que se convirtió en el mexicano 135 en jugar en la Gran Carpa.

Sin embargo, la magia para Ramón sólo duró cuatro juegos, pues fue enviado de nuevo al entrenamiento alterno en espera de una segunda oportunidad.

"No tengo palabras para describir este momento, sólo quiero dar las gracias a todas esas personas que nunca me dejaron rendirme y me han ayudado a cumplir este sueño. Esto sólo me motiva a conseguir mejores cosas en mi carrera", comentó el mayor de los Urías, quien en 2018 firmó contrato de AA con la novena de Cardenales de San Luis

AL DERECHO Y AL REVÉS

Si hay alguien que conoce perfectamente los defectos y virtudes de Ramón y Luis es el monarca de la familia, el señor Ramón Urías Morales.

Formado como profesor, don Ramón siempre estuvo consciente de la pasión que sentían sus hijos por el beisbol, así que no dudó en apoyarlos.

"Ramón y Luis tienen muchas similitudes entre ellos: el amor por el beisbol y las habilidades que tienen con el guante, bat y velocidad.

"Las diferencias que yo les hallo es sólo en el carácter dentro del campo de juego, ya que a Ramón lo he visto siempre más serio en el diamante mientras que a Luis le veo más chispa, es más jocoso para jugar", expresó el señor Ramón.

MÁS HERMANOS EN GL

Antes de los Urías hubo tres parejas de hermanos que jugaron juntos en Grandes Ligas.

Los primeros fueron Vicente y Enrique Romo. En 1968, "El Huevo" se estrenó en MLB con los Dodgers, y 9 años más tarde lo hizo Enrique, pero con los Marineros de Seattle.

Bobby y Alex Treviño alcanzaron su objetivo pero en distintas épocas. Bobby sólo estuvo una temporada, en 1968, con los Angelinos de California, mientras que su hermano sí logró mantenerse por más de 10 años portando las franelas de Mets, Astros, Rojos, Bravos, Dodgers y Gigantes.

La tercera pareja y quizá la más emblemática fue la de Adrián y Edgar González.

Ellos sí compartieron hasta el mismo equipo, al jugar con Padres de San Diego en 2008 y 2009.

El "Titán" se consolidó como una estrella de las Grandes Ligas al ganar en cuatro ocasiones el "Guante de Oro" y dos "Bates de Plata".

Edgar, que pasó la mayor parte de su carrera en las Ligas Menores, fue mánager de la Selección Mexicana de Beisbol y actualmente es director de Probeis.