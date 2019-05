Doblete de Falcao salva al Mónaco y le aleja del descenso

París, Francia.

Un doblete del colombiano Radamel Falcao logró el empate 2-2 del Mónaco ante el Rennes, que se distancia un punto de la zona de descenso del que todavía no se ha librado, a falta de cuatro jornadas para el cierre de la temporada en la Ligue 1 de Francia.



El conjunto que dirige el portugués Leonardo Jardim no gana desde el pasado 15 de marzo. Lleva cinco encuentros sin sumar los tres puntos y todavía no ha sellado una salvación que ha tenido en cuestión a lo largo del curso.



El Rennes, campeón de la Copa de Francia tras ganar al París Saint Germain el pasado sábado, fue incapaz de mantener los dos goles de ventaja de que disponía a los nueve minutos con un doblete de Adrien Hunou.



Se relajó después y el Mónaco, que acumula ahora dos derrotas y tres empates en sus últimos cinco compromisos, reaccionó paulatinamente.



Falcao acortó distancias en el minuto 69 y después anotó el empate en el 75' a pase de Djibril Sidibe.



El punto logrado en el estadio Roazhon Park aleja levemente al Mónaco de las tres últimas plazas. El cuadro de Jardim está ahora a cuatro puntos del antepenúltimo, el Caen, en puesto de promoción, y a cinco del Dijon, penúltimo, en descenso, a falta de cuatro jornadas.