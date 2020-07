Doblete de Dinenno le da triunfo a Pumas en CU

Pese a la tormenta que vivió Pumas a tres días de arrancar su participación en el torneo, con mucho esfuerzo y sacrificio logró derrotar 3-2 al Querétaro, que estrenó dueños y técnico con Alex Diego al frente, perdiendo sus primeros 3 puntos.

El ánimo era igual el de todos, no sólo de los futbolistas. La salida de Míchel fue repentina. A mí me pidió el presidente Leopoldo Silva y Jesús Ramírez. Teníamos tres días para realizar un partido y hacerlo bien porque por encima de nosotros está la afición y una institución. No vale tener excusas en nada.

Lillini aclaró que seguirá al frente del proyecto de Fuerzas Básicas y sólo se encuentra apoyando a la institución en estos momentos complicados.

"No (alzo la mano), estoy ayudando. Nosotros somos una familia. El triunfo fue del club Y yo estoy para ayudar. Acá hay un proyecto que tenía que seguir desde abajo empujando. El club no se puede permitir dejar los primeros lugares. Estos errores nos ayudarán a mejorar. Esta filosofía de ir al frente. Las tenemos que respetar", declaró.

El argentino mantuvo el trabajo que venía haciendo el técnico español durante los encuentros en la Copa Por México; sin embargo, caso contrario fue el ingreso de Juan Iturbe, quien no figuraba en las posibilidades de Miguel González.

"Necesitábamos poner en la línea de 5 que traía Michel. Pusimos a Jerónimo Rodríguez sobre Mayorga porque necesitábamos más un volante que nos hiciera el carril, cumplió con creces. Es un jugador de cantera Es un gran jugador (Itubre), que no venía trabajando. Yo sé de sus condiciones, lo enfrenté con el CSKA cuando él jugaba en la Roma. Tenemos que recuperarlo", explicó.