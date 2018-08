Dobla Gordillo a Peña Nieto

Ciudad de México

Elba Esther Gordillo quedó en libertad porque un tribunal determinó que los más de mil 978 millones de pesos que le acusaron haber lavado tenían un origen legal.

Además, la documentación bancaria con la que fue acusada se obtuvo sin la autorización de un juez.

Miguel Ángel Aguilar López, magistrado del Primer Tribunal Unitario Penal, consideró que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) tampoco presentó una querella o manifestó estar agraviado por algún ilícito de la maestra.

Cinco años después de ser encarcelada, Gordillo venció las acusaciones de lavado de dinero y delincuencia organizada formuladas por la PGR tres meses después de que Enrique Peña Nieto asumiera la Presidencia.

Desde la madrugada de ayer, la exdirigente del SNTE no tiene restricción para circular con libertad o hacer vida pública.

Según la sentencia de la apelación 156/2018, el magistrado Aguilar sostuvo que si el lavado no estaba acreditado, como consecuencia, tampoco podía sostenerse la imputación por delincuencia organizada, y por tanto decidió desechar el proceso contra Gordillo.

"Los recursos que en la causa penal... se tildaron de ilícitos, no lo son, a virtud que los mismos fueron ejercidos de acuerdo con los lineamientos y disposiciones del estatuto del SNTE, gremio que a través de sus órganos revisores y decisorios avaló esos egresos", dice el magistrado.

Y agrega: "la constatación de una diversidad multiplicidad de operaciones (...) con recursos económicos provenientes de cuentas bancarias del SNTE, no está referida propiamente a la constitución de una organización criminal".

Gordillo fue detenida el 26 de febrero de 2013 en el Aeropuerto Internacional de Toluca, al descender de un jet privado proveniente de San Diego, California.

En su momento, el entonces Procurador Jesús Murillo Karam informó que, entre 2008 y 2012, se detectaron movimientos inusuales en 2 de las 81 cuentas del SNTE para pagar cirugías estéticas y saldar compras en galerías de arte y tiendas departamentales de lujo, así como para liquidar tarjetas de crédito y adquirir inmuebles en California.

El 27 de febrero, el propio Peña Nieto emitió un mensaje a la Nación en el que aseguró que nadie puede estar por encima de la ley.

AVISO. En conferencia de prensa, el abogado Marco Antonio del Toro Carazo informó que se decretó el sobreseimiento de la causa penal que tenía en prisión Elba Esther Gordillo.

Ofrecerá una conferencia de prensa el 20

Será el mismo día en que arranque el ciclo escolar 2018-2019, el próximo 20 de agosto, cuando la ex presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales, salga a pronunciarse después de haber pasado cinco años, cinco meses y siete días en la cárcel y prisión domiciliaria.

Así lo dijo su abogado, Marco Antonio del Toro Carazo, ayer de madrugada en conferencia de prensa para anunciar el sobreseimiento del caso.

"El próximo lunes 20 de agosto habré de convocar a aquellos medios de comunicación que tengan interés en conocer mi opinión y posición sobre los sucesos relativos", leyó en una carta dirigida a los medios de comunicación.

"Me es necesario un plazo para asimilar privadamente las emociones que se derivan de un hecho tan importante en lo personal", leyó el abogado.

"Por lo anterior he decidido no tener ningún contacto con ningún medio de comunicación nacional o extranjero alguno y considero que esta etapa que me ubica en una nueva circunstancia debe ser adecuada y suficientemente recibida y vivida en familia".