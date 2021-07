DJs mexicanos en Tomorrowland

El neerlandés Armin van Buuren estuvo a cargo de cerrar el festival en el escenario principal, el músico salió alrededor de las 23:00 horas en medio de aplausos y miles de voces que coreaban su nombre al unísono.

"Armin, Armin, Armin", se le escuchaba decir a los miles de avatares, antes de que el DJ dijera: "¿Cómo se la están pasando?, vamos Tomorrowland" y empezara a tocar su set musical.

Entre las canciones que interpretó estuvieron "Pull me closer", "Weight of the world", "Tell me why", entre otras; cerrando con sus grandes éxitos, "Great spirit", y "Blah Blah Blah".

PASIÓN AZTECA

El dúo mexicano Tom & Collins conformado por Jorge Corral y Juan Pablo Escudero, se presentó en el escenario "Elixir", el cual estaba dentro de un enorme anfiteatro cerrado con estatuas gigantes de leones a los lados y en el centro.

En el lugar había un segundo piso que, así como la pista, estaba llena de avatares que se emocionaban y gritaban con temas como "Wild west", "Pass the Dutch", "Tales on rain", "Sombrerito", "Brisas del mar", "Glad I came", entre otros.

"Es un honor, no hay palabra para describir lo padre que es sentirse mexicano y poder viajar y convivir con otras culturas del mundo y que conozcan a través de nosotros nuestra cultura mexicana, nuestro país, nuestros sonidos y música, y esperamos que los mexicanos sientan lo mismo que nosotros, porque los vamos a representar bien, además se siente bien ser parte de un grupo de mexicanos que cada vez llegan más lejos en la música electrónica", señala Jorge Corral.