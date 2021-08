Ah, pero estamos hablando de Djokovic, el máximo competidor. Y este es Djokovic en el Abierto de Australia, donde ningún hombre ha sido mejor. Entonces, naturalmente, Djokovic se recuperó y se llevó la victoria, alcanzando su novena semifinal en Melbourne Park al eliminar al sembrado No. 6 Zverev 6-7 (6), 6-2, 6-4, 7-6 (6) en Martes por la noche.

Noticia Relacionada Djokovic vence a Zverev, en la SF australiana

"Como que recuperé mi concentración después de romper esa raqueta. Las cosas empezaron a cambiar un poco para mí en una dirección positiva ", dijo Djokovic en su entrevista en la cancha en el Rod Laver Arena sobre la forma en que destrozó su equipo al golpearlo contra la cancha tres veces después de anotar una devolución de revés en 3- 1 en el tercer set.

"Fue un alivio para mí, pero no recomendaría este tipo de canalización de alivio, si quieres llamarlo", dijo Djokovic más tarde. "Por supuesto que no estoy orgulloso de eso, pero pasas por muchas emociones diferentes, pasas por una batalla interior. Todos son diferentes. Tengo mis propios demonios con los que tengo que luchar ".

Djokovic se está acercando a un noveno campeonato en Australia, lo que se sumaría a su propio récord para un hombre. Y un título 18 de Grand Slam en general, dos menos que sus rivales Roger Federer y Rafael Nadal (quien juega en los cuartos de final el miércoles).

Tanto Djokovic como Zverev usaron cinta adhesiva en la cintura el martes para ayudar con los problemas abdominales; Djokovic se lesionó durante su victoria en la tercera ronda contra Taylor Fritz y dijo que no ha estado practicando normalmente en sus días libres.

Varios hombres destacados han resultado heridos en Australia, y Djokovic cree que una gran razón para ello son las circunstancias inusuales de los jugadores que necesitan estar en cuarentena durante dos semanas al llegar al país debido a las estrictas regulaciones de la pandemia de COVID-19 en Australia.

"Lo que estamos viendo no es normal. No es a lo que estamos acostumbrados. Los mejores jugadores son los más aptos ", dijo Djokovic, el número uno del ranking, después de su actuación de 23 as contra Zverev.

En las semifinales, Djokovic se enfrentará a la sorpresa del torneo: Aslan Karatsev, un ruso de 27 años que ocupa el puesto 114 y necesitaba pasar por rondas clasificatorias solo para meterse en el cuadro principal de un major por primera vez.

"Para ser honesto", dijo Djokovic, "no lo había visto jugar antes del Abierto de Australia".

Nadie había estado nunca en los cuatro finalistas en su debut en Slam, hasta la eliminación 2-6, 6-4, 6-1, 6-2 de Karatsev el martes del No. 18 Grigor Dimitrov, quien se lastimó por espasmos en la espalda que hicieron que empatar su zapatos una tarea.

Dimitrov permaneció en la cancha hasta el final, pero el lunes, las lesiones hicieron que el No. 9 Matteo Berrettini se retirara antes de su partido y el No. 22 Casper Ruud se detuviera después del segundo set.

Zverev, subcampeón del US Open 2020 y semifinalista en Melbourne hace un año, tuvo una vez más problemas contra la competencia de élite en los escenarios más grandes. Cayó a 0-8 contra los 10 mejores oponentes en los torneos de Grand Slam; él tiene 25-29 enfrentando a tales enemigos en partidos a nivel de gira de otra manera.