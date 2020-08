Djokovic luce mejor

El cuello de Novak Djokovic lució mucho mejor. Su tenis también.

Con el triunfo del número uno del ranking mundial sobre Tennys Sandgren, en el torneo Western & Southern, mejoró a 20-0 su foja en lo que va de este año.

"En realidad estoy gratamente sorprendido por la forma en que me recuperé y en que me sentía hoy, no sólo físicamente y en general, sino específicamente del cuello porque esto me estaba preocupando", manifestó Djokovic, quien buscará su 18vo cetro del Grand Slam a partir de la próxima semana, cuando comience el Abierto de Estados Unidos . "Hace cuatro o cinco días, creo que tenía muchos problemas".

Éste es el primer torneo de la ATP en más de cinco meses, debido a la pandemia de COVID-19. Aunque Djokovic recibió atención de un masajista y jugó algo errático el lunes en su primer partido, tomó el control el martes desde el comienzo ante Sandgren. Se salvó de los cuatro puntos para quiebre que enfrentó.

Este torneo se suele realizar en Ohio, bajo el nombre de Masters de Cincinnati. Se mudó a Flushing Meadows, la sede del U.S. Open, a fin de llevar a cabo dos torneos seguidos dentro de una "burbuja" sin espectadores.