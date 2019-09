Djokovic entra en erupción: "¡Callaos la p... boca! ¡Te voy a encontrar, créeme, te voy a encontrar..."

Nueva York.- Mientras el periodista construye la pregunta, Novak Djokovic clava la mirada en el interlocutor y su boca va dibujando un ligera sonrisilla. Sabe que le han pillado.

– Solo fue una pequeña charla.

Casi es medianoche en Nueva York y al número uno se le transmite que hay un vídeo circulando en las redes en el que se le ve encarándose con un aficionado, situado tras una membrana metálica mientras el serbio calentaba antes del cruce con el local Denis Kudla. Trasciende que el aficionado le dice a raíz de la lesión en el hombro izquierdo que le azotó en la primera ronda: "¿Pero tú no ibas a retirarte?". No el resto, lo previo, todo aquello que conduce a Nole (6-3, 6-4 y 6-2 a su favor) a desentenderse en un instante del peloteo y aproximarse al vallado, que actúa de oportuno intermediario.

– Te voy a encontrar, créeme, te voy a encontrar...

Ahí prende la mecha, que después sigue quemándose durante el partido que cierra la jornada en la Arthur Ashe, resuelto por Djokovic sin ningún tipo de contratiempo pese al percance físico que padece. "Bien, casi no he tenido dolor. Solo un poco, pero estoy realmente contento de cómo ha ido...", explica sin querer entrar en más detalles de qué tipo de lesión sufre o cómo está tratándola. En la pista, durante un intercambio, un par de sujetos entre el público vociferan con mala intención mientras él y Kudla disputan un intenso punto y entonces Nole estalla.

– ¡Callaos la p... bocaaaaaaaaa! (Shut the fuck up!)

Es el Djokovic de los viejos tiempos, al que le hierve la sangre de vez en cuando. "Sesiones nocturnas, Nueva York, la gente está encima... Eran un par de tipos que llevaban un par de copas de más, pero todo bien", señala antes de volver el primer incidente durante el calentamiento: "Quería tomar algo con él [el hombre que le provocaba desde el vallado]. Me gusta el tipo. Voy a comprarle una bebida... Lo dejaremos entre nosotros, pero definitivamente me ayudó, me hizo un favor; de hecho, él no lo sabe, pero me ayudó. Aunque no quisiera hacerme el favor, me lo hizo, un gran favor".