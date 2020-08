Djokovic avanza; cae Medvedev

Apenas una docena de errores no forzados. Precisión en cada uno de sus tiros a pesar de las condiciones ventosas. Todo le resultó en su juego al número uno del mundo Novak Djokovic el miércoles, para avanzar a la semifinal del Western & Southern open.

Djokovic no tuvo problemas con su cuello ni con el viento en su triunfo por 6-3, 6-1 ante Jan-Lennard Struff, en lo que fue su mejor demostración de esta semana.

Hasta ahora, no se ha visto oxidado tras el largo periodo fuera del tenis competitivo.

"Todo se arregló en los últimos seis meses, tuve suficiente tiempo", dijo Djokovic. "Trabajé en cada pequeño detalle. Es estupendo que esté rindiendo frutos tan rápido tras el parón".

Djokovic dio positivo por COVID-19 tras participar en una serie de paridos de exhibición, que él mismo organizó en Serbia y Croacia en junio. Durante esos encuentros, no hubo distanciamiento social.

En su duelo del lunes ante Ricardas Berankis, Djokovic recibió masaje en su dolorido cuello en dos ocasiones, por parte de su entrenador, antes de imponerse por 7-6 (2), 6-4 en un duelo en el que cometió siete dobles faltas. Su cuello está mejor al igual que su juego.

"Por el momento no preocupa", dijo. "No está al 100 por ciento pero estamos cerca. Cada día he ganado más movimiento en mi cuello, por lo que no me quejo".

El serbio enfrentará en la semifinal a Roberto Bautista Agut, quien eliminó al campeón defensor Daniil Medvedev horas antes.

Medvedev no pudo finiquitar el duelo en el segundo set y Bautista Agut dio al vuelta para ganar 1-6, 6-4, 6-3 para eliminar a otro tenista estelar en el torneo que sirve como preparación para el Abierto de Estados Unidos.

Djokovic es el único jugador que ha ganado un Masters 1000 y que permanece con vida en el torneo.

Medvedev estaba arriba 4-3 en el segundo set antes de que dejara escapar el triunfo. Convirtió apenas cinco de 20 puntos de quiebre en el encuentro. Frustrado, azotó su raqueta contra la cancha al final.

"Incluso en el tercer set, tuve la oportunidad y no la aproveché", dijo Medvedev.

Bautista Agut disputará su tercera semifinal en un torneo Masters, la primera desde el 2016.

En las mujeres, la cuarta preclasificada Naomi Osaka derrotó por 4-6, 6-2, 7-5 a Anett Kontaveit, número 12 del mundo. Llega a la semifinal como la única jugadora dentro de las mejores 10 que sigue en el torneo. Enfrentará a Elise Mertens, número 14 del mundo, que venció a la 83ra de la clasificación, Jessica Pegula, por 6-1, 6-3.