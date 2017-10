¡DIVIDEN TRIUNFOS!

Ciudad de México

De dos revanchas, sólo una logró el Tricolor sobre Alemania.

La generación de 1998 fue la que sacó la cara por México en el par de batallas que se denominaron Las Revanchas en la plancha del Zócalo de la CDMX y que pretendían un desquite de las derrotas ante la Mannschaft en los Mundiales de 1986 y 1998.

Fueron 15 mil las personas que lograron entrar a las siete gradas que se colocaron en la Plaza de la Constitución para los dos enfrentamientos de futbol 7.

La Selección de veteranos del 86 abrió la doble cartelera por el lado mexicano, mientras que el cuadro teutón no se completó en número con elementos exclusivos de aquella Copa del Mundo, y mezcló con jugadores que estarían también en el juego alusivo al 98.

Pisaron la cancha Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann, Pierre Littbarski, Klaus Augenthaler, Guido Buchwald y Thomas Berthold.

Por el Tri aparecieron en escena Pablo Larios, Raúl Servín, Fernando Quirarte y Francisco Javier ‘El Abuelo’ Cruz, y hacia el final de este partido ingresaron de otra generación, como Luis Hernández y Cuauhtémoc Blanco. Alemania se acercó a la goleada con los tantos de Thomas Helmer, Matthäus y Klinsmann, pero México la evitó al marcar Luis Flores.

El segundo encuentro se lo adjudicó la Selección Nacional. Un 2-0 con los goles de Luis García y Ramón Ramírez.

Aquí ya alinearon Jorge Campos, Alberto García Aspe, Ricardo Peláez, y Claudio Suárez.

El acuerdo inicial era que en caso de empate o de que cada equipo ganara un partido se tirarían penales para definir al ganador del trofeo Ciudad de México.

Sin embargo los futbolistas decidieron dejarlo así y cada equipo recibió un trofeo para quedar una “venganza” a la mitad.

Reaparece grito... en el Zócalo

>El grito de “¡Eeehhh puuut...!” no desaparece ni en amistosos de veteranos.

>Ahora la victima fue Uli Stein, arquero teutón, quien a sus 62 años conoció la sonora expresión cada que realizó un despeje en el duelo de leyendas entre México y Alemania que se jugó en el Zócalo capitalino.

>Por más que la afición quiso aguantarse el grito, las fricciones entre ambos equipos, los tiempos muertos entre un descanso y otro, fueron un detonante para cantarle a Stein el “Eeehhh put...”.

>Poco importó que en las gradas estuviera el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, de todos modos la cantada existió y no parece que quiera desaparecer.

Rechaza Suárez método de Osorio

>Sin gustar el método de trabajo, los resultados del Tricolor se quedan en “buenos” y... nada más.

Claudio Suárez, ex capitán de la Selección Mexicana, recalcó que las rotaciones de jugadores no son lo mejor para la Selección Mexicana y en definitiva mostró su rechazo a este sistema del entrenador colombiano, Juan Carlos Osorio.

“No estoy de acuerdo con la metodología de Juan Carlos Osorio. Qué bueno que fríamente los resultados son buenos, a secas. Pero el desempeño, cuando se ha enfrentado a equipos importantes como Chile, como Alemania, pues es cuando te exhiben” manifestó Suárez.

“Estar cambiando constantemente, no conozco a otro entrenador en el mundo que haga eso”.

Aconseja ‘Cuau’ al profe

>Cuauhtémoc Blanco ya le recomendó a Juan Carlos Osorio que no se caliente.

El ex delantero de la Selección Nacional, afirmó que estableció contacto con el director técnico del Tricolor para decirle que se debe calmar, después de la sanción de 6 juegos que le aplicó FIFA por su expulsión en el compromiso ante Portugal en Copa Confederaciones.

“Es muchísimo el castigo que le puso la FIFA, hablé con el profe Osorio y le dije que no se calentara, que no se enojara. Es muy amigo mío, estuvo conmigo en Chicago y le dije que no se enojara, que lo iban a crucificar, entonces creo que es la calentura de un partido”, sostuvo Blanco tras jugar con México en el partido de Las Revanchas contra Alemania.

“A mí me gusta, es un buen entrenador y lo voy a seguir defendiendo”.