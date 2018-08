Dividen Columna Pedro J. Méndez. Protesta una facción contra extorsiones

Hidalgo, Tam.- Más de ocho mil integrantes del nuevo grupo "Unión de Municipios" realizaron ayer una marcha pacífica de dos kilómetros para protestar en contra de grupos delincuenciales que operan en la zona, conocido "santuario" de la Columna Pedro J. Méndez, que con esta acción luce dividida.

La protesta inició en la estación de servicio del poblado "El Tomaseño", ubicada en el kilómetro 079+000 de la Carretera Ciudad Victoria- Monterrey, para concluir en la plaza principal del municipio de Hidalgo.

Durante la marcha los manifestantes a caballo, en vehículos y otros a pie, invadieron los cuatro carriles de la carretera federal, desplazándose de norte a sur por una distancia de 2 kilómetros aproximadamente.

En su recorrido los integrantes del grupo portaron pancartas con las leyendas que decían: "No a la extorsión", "Los vientos de cambio dicen no a la extorsión", "La gavilla de buena vista se esconde en las faldas de las mujeres: ¡Cobardes!", "Sólo Gobierno cobra impuestos", "No pago a Delincuentes".

Con esta acción los manifestantes protestan enérgicamente contra los grupos delincuenciales que operación en la zona y que prácticamente tienen amedrentadas a las familias que radican en los municipios de Hidalgo, Villagrán, Mainero, San Carlos y San Nicolás.

Con el surgimiento de este grupo de ciudadanos, se divide la otrora Columna Armada "Pedro J. Méndez", ahora metida también en la política en esa región, asolada por grupos delincuenciales.

RECLAMO. Fueron miles los ciudadanos que realizaron la marcha de protesta en contra de grupos delincuenciales.