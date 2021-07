Divide opiniones pensión 68 y Más

“Yo cobro gracias a Dios y al gobierno que se condolió de nosotros, para mí ha sido un beneficio porque yo padezco de las várices, ahorita traigo el dinero que me cuesta 980 pesos la caja con 10 pastillas, y es una gran ayuda además de la de mis hijos y mi esposo, pero eso no me estorba, por eso bendito Dios y ese señor que se acordó de nosotros”, Adela Castellanos Zarate de la colonia 1 de mayo.

“Estamos bien agradecidas con el señor López Obrador, gracias a Dios que le da la habilidad de poder ayudarnos, otros lo critican y le hecha a más no poder porque nos ayuda, pero nosotros lo bendecimos”, Esperanza Zamarripa de la colonia Popular.

“Es una ayuda que no la esperábamos antes no la teníamos de esta manera, y es buena porque es un dinero con el que no contábamos, y ahora sí”, Santos Rosales, residente zona centro de la ciudad.

“Mire yo soy una persona realista a mí no me juegan el dedo en la boca, este es un programa lo considero electorero no es otra cosa, porque si quisieran ayudar realmente hay muchas maneras, es un programa que beneficia al que no hace nada, no quiere trabajar, yo soy agricultor a mí me dan 3 mil 100 pesos, pero nos aumentaron la luz, y ahí se va el dinero”, Diego Aranda, pequeño propietario.