Divide opiniones cambio de horario

Ciudad de México.

Este domingo concluyó el Horario de Verano, por lo que los mexicanos, excepto quienes viven en la franja fronteriza, Sonora y Quintana Roo, atrasaron su reloj una hora, y aunque algunos se sintieron más descansados, hubo otras personas inconformes.

Tal es el caso de Miriam, de 53 años, quien se levantó temprano como todos los días para colocar su puesto de tamales y dijo sentirse molesta con el cambio al horario de invierno porque "estamos acostumbrados a un horario y lo vuelven a cambiar, entonces es difícil que te acostumbres".

"Además de que dicen que es para el ahorro de energía, pero quien sabe; yo sí me siento cansada y me cuesta levantarme cada que hay cambio de horario, aunque luego uno ya se acostumbra", explicó.

Otras personas, como Patricio y Romina, que se levantaron a las 5:30 de la mañana, dijeron que la medida, vigente desde hace dos décadas, les permitió, al menos hoy, descansar y dormir una hora más.

"Yo siento lo mismo, no cambia nada. Incluso creo que yo dormí hasta mejor; este es el horario normal, el otro (el de Verano) lo adelantaron, pero este es el normal", detalló Patricio, quien dijo, además, haber concluido su jornada laboral más temprano.

Sin embargo, para otros más el cambio de horario no fue significativo, pues Leonardo Chávez se levantó a ejercitarse y a pasear a su perro como todos los domingos a las 8:30 de la mañana y, aunque ya estaba consciente de que debía atrasar su reloj una hora, "como ahora los celulares y la mayoría de los aparatos cambia sólo, no me di cuenta".