Divide a Morena la iniciativa Monreal

Ciudad de México

La iniciativa de eliminar 19 comisiones bancarias irritó a la presidenta del Morena quien llamó al Senador Ricardo Monreal a reconsiderar esa postura, evidenciando una división en el Partido, aún antes de tomar el poder.

La presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, desconoció la iniciativa del senador Ricardo Monreal de eliminar las comisiones que cobran los bancos a los usuarios, y la calificó de "bomberazo".

"Morena no está de acuerdo, Morena como partido no fue consultado, y si algo debe quedar claro es que los grupos parlamentarios son los brazos legislativos del partido, y debemos trabajar de forma coordinada a nivel federal y local", advirtió.

La iniciativa, sostuvo, no fue consultada, aun cuando hace tres días los coordinadores de Morena en la Cámara baja, Mario Delgado, y en el Senado, Ricardo Monreal, se reunieron con Andrés Manuel López Obrador para afinar la agenda legislativa.

"El Presidente electo jamás vio esa iniciativa, jamás la presentaron; no puede ser posible que temas tan importantes no se consulten, es inaceptable", aseveró.

Cuestionada sobre si pedirán a Monreal que frene su propuesta, Polevnsky respondió que sí.

"Es un tema que se tiene que analizar con todas las partes. Somos un partido diferente, creemos en la consulta, debemos involucrar a los interesados. No podemos sacar bomberazos así y meter la pata", indicó.

La presentación de la iniciativa de Morena en el pleno del Senado, el jueves pasado, provocó el desplome de la Bolsa Mexicana de Valores y del valor de capitalización de los bancos que allí cotizan.

La lideresa de Morena adelantó que se reunirá con los banqueros para escuchar sus propuestas y calmar ánimos.

"Es un tema delicado con el que no se puede jugar, en Morena queremos hablar con los interesados para revisar lo mejor para todos".

MONREAL SE MANTIENE EN SU POSICIÓN

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, afirmó que en la Cámara alta no reciben regaños ni manotazos de nadie.

Esto luego de que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a través del futuro secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, pidió que las iniciativas de Morena en materia fiscal y financiera sean más analizadas para tomar en cuenta los impactos en las finanzas públicas.

"En el Senado no aceptamos regaño de nadie y va para adelante, hay que verlo en sentido positivo, yo ya he hablado con grupos económicos. Desde ayer (jueves) quedamos en reunirnos y ahora que el próximo secretario de Hacienda quiere incorporarse es bienvenido, pero también vamos a escuchar la voz de los usuarios porque no se puede mantener un régimen de abusos en contra de los usuarios", dijo Monreal.

Previo a una reunión con el futuro gabinete de seguridad, el senador de Morena aclaró que la iniciativa sigue su curso y posiblemente se dictamine en tres meses, antes se abrirá un proceso de escucha, de diálogo con algunos empresarios, instituciones bancarias y grupos económicos, así como usuarios, para luego dictaminar.

Sostuvo que el presidente electo es muy prudente, y es muy respetuoso del poder autónomo que es el poder legislativo y por eso no hubo ningún manotazo por la presentación de la iniciativa ayer, la cual causó un impacto en el sector financiero.

Ignorando las palabras del presidente electo López Obrador, Monreal sentencia que "Sí hay prisa (por dictaminarla), en el sentido de que ya no debe haber tanto abuso y que se automoderen (los bancos), pero también queremos dar el término prudente; vamos a dar la oportunidad a las comisiones, que están conformadas de manera plural, para escucharlos".